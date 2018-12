Peñíscola ovaciona a su guapo más internacional

El domingo triunfó en las antípodas y ayer lo hizo entre sus vecinos de Peñíscola. Vicent Llorach, primer español en alzarse con el título de belleza masculina Manhunt International, fue objeto de una recepción en la casa consistorial, y saludó desde el balcón a toda la gente congregada en la plaza. Una vez más, este estudiante de Magisterio convertido en uno de los guapos oficiales del planeta, demostró la cercanía que siempre tiene con la localidad en la que se crió. Acompañado de su novia y familiares, se mostró abrumado. «Es un orgullo ver la reacción del pueblo así de emocionado», manifestó en su intervención, con la voz entrecortada.

Previamente firmó en el libro de honor del Ayuntamiento. Ante la atenta mirada del alcalde, Andrés Martínez, escribió un agradecimiento a su ciudad por acompañarle allá donde va. «Es un placer llevar el nombre de mi pueblo donde voy. De la misma forma que vosotros siempre estáis ahí, yo siempre estaré orgulloso de ayudaros y dar lo mejor de mí por Peñíscola», resaltó.

Por su parte, el primer edil manifestó que Llorach «no solo es guapo, sino que también lleva virtudes arraigadas en su localidad como son la humildad, la capacidad de estudio y de trabajo».

La experiencia de su vida

Además de aclamar su triunfo en Australia, gente de todas las edades aprovechó la ocasión de hacerse fotografías con uno de sus vecinos más alabados en las redes sociales. Los «esto es una locura» o «si es que aquí tenemos de todo» fueron asunto recurrido a la hora de comentar la celebración en la plaza.

Para el homenajeado, el concurso en el que tomó parte fue «la mejor experiencia» de su vida. «Fui hacia allá con los nervios de saber cómo irá, y regresar tras haber hecho un montón de amigos de todas las partes del mundo, conocer gente de diferentes culturas y disfrutar tanto que pienso que aún no me he despertado de un sueño», aseguró.

En cuanto al futuro, afirmó que todavía tiene la agenda descontrolada tras la repercusión de su triunfo: «No sé todavía lo que vendrá, pero como siempre, lo asumiré con ganas e ilusión». A más largo plazo confiesa que su sueño es «tener una presencia en los medios y hacer interpretación». «Sé que es difícil porque requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pero quiero tener una carrera de la que poder disfrutar durante muchos años», añadió. Lo que es seguro es que el nombre de Peñíscola seguirá presente en sus pasos profesionales.

comarcas@epmediterraneo.com