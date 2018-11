Las redes unen a dos hermanos de Burriana tras 40 años

José Manuel y Francisco, nacidos en Burriana hace 41 y 36 años en el seno de una familia en exclusión social, fueron dados en adopción cuando eran pequeños. Aunque ambos crecieron con familias que los acogieron siendo unos niños, siempre sintieron la necesidad de conocer sus orígenes. Ahora, casi cuatro décadas después, han conseguido reencontrarse gracias a las redes sociales.

Tirando de su partida de nacimiento, uno de los pocos documentos que le daban pistas sobre sus padres biológicos, José Manuel comenzó a buscar similitudes en internet. Halló un artículo publicado en Mediterráneo en el 2005, en el que una mujer buscaba a su familia biológica y aportaba unos apellidos que coincidían con los suyos: Ríos Doñate. «Con los archivos que existían en el Registro Civil de Burriana, donde me dieron el certificado de defunción de mi padre biológico, empecé a cotejar en Facebook quién tenía apellidos coincidentes con los míos», explica José Manuel, adoptado por una familia de Gandia siendo un bebé. Tras meses de búsqueda y mensajes en la red, contactó con varios familiares y, entre ellos, su hermano Francisco, que también había comenzado a ahondar en sus orígenes.

Gratitud infinita

«En mi caso, estuve años interno en el servicio de acogida de Penyeta Roja y fue mi educadora quien se hizo cargo de mí. Me dio un hogar, un padre y hermanos y siempre le estaré agradecido. Me salvaron la vida», recuerda Francisco, entre lágrimas. Pese a la gratitud que siente hacia su familia adoptiva, reconoce que sentía «un vacío y la necesidad de saber» de dónde venía. Los hermanos hablaron por la red social y decidieron verse hace escasos días en Castellón para conocerse. Localizaron a su madre biológica, a la que han visitado en su domicilio. Aunque admiten que la mujer tiene un «trastorno psicológico» y no pasa por un buen momento, aseguran que está «feliz» por haberse reencontrado con sus hijos.

«Ha sido todo muy emocionante, una segunda oportunidad», aseguran. Coinciden en que quieren «recuperar el tiempo perdido», «conocerse» y «reconstruir su historia». «Estamos todavía en estado de shock emocional porque cuesta asimilar todo esto, pero algo dentro de ti te empuja a buscar a tu familia biológica», afirma José Manuel, 48 horas después de localizar a su hermano pequeño en la provincia.

«Estamos un poco abrumados con todo esto, pero muy contentos. No vamos a echar nada en cara a nadie. El pasado, pasado está. Sabemos que nuestra madre nos dio en adopción porque no podía mantenernos, pero ahora que nos hemos encontrado queremos tener relación», dicen.

José Manuel y Francisco están convencidos de que tienen más hermanos, pues aseguran que su madre «tuvo muchos hijos» y «siendo ella muy joven». «Si alguien lee esto, tiene apellidos como Ríos, Doñate --los del padre biológico-- o Rochera --el de la madre-- y sabe que es adoptado, puede que sea nuestro hermano y nos gustaría también conocerle», comentan.

Emocionados, piden a la gente en su misma situación que «no tengan miedo» y que «no vivan en vilo». «Que busquen de frente su historia si lo sienten y lo necesitan porque pueden ganar una familia», inciden en declaraciones a este diario. A partir de ahora, los hermanos separados de niños quieren conocerse, disfrutar el uno del otro y generar nuevos recuerdos juntos.

