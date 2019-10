«Tener un perro no es solo sacarlo a pasear»

nsoriano@epmediterraneo.com

La Asociación Huellas Callejeras organiza este fin de semana el V Festival de la Adopción, en el parque Ribalta, y el Joc Fest, en la Pérgola, con el objetivo de concienciar sobre el abandono de los animales y fomentar su adopción. La presidenta del colectivo, Paqui Toledo, señala la importancia de ser responsables con las mascotas y traslada la necesidad de contar con voluntarios, socios y familias de acogida por el bienestar de los animales que tienen.

—¿Qué trabajo realiza la asociación?

—Nuestra función es atender a los 32 perros y 120 gatos que tenemos actualmente. No hacemos servicio de recogida sino que nos llegan por avisos de familias o personas que no los pueden tener o porque los encuentran abandonados.

—¿Cuál es la principal causa por la que se decide abandonarlos?

—El principal motivo es por las camadas inesperadas. La cantidad de animales que existen que no se esterilizan y que, cuando tienen una camada no deseada, los propietarios se ven desbordados. Cuando no los pueden tener los dejan en clínicas, tiendas de animales, contenedores de basura o sitios donde saben que nos van a llamar para ir a recogerlos. Para tener un perro hay que ser responsable y estar seguro de que se podrán atender sus necesidades hasta que finalice toda su vida. No son un juguete a los que solo se les tiene que sacar a pasear para que hagan pipi y caca.

—Los que tienen ahora en la asociación, ¿son más domésticos o callejeros?

—Tenemos de todo pero los callejeros lo son porque los abandonan los humanos. El animal callejero no existe como tal, si no que esta detrás la mano del hombre. Son los seres humanos quienes los hacen callejeros.

—¿Dónde los tienen?

—La mayoría están en casas de acogida y necesitamos más. Tenemos muchos animales y todos no pueden estar en el refugio por cuestiones de tamaño, edad o circunstancias como enfermedad o accidentes, que necesitan un hogar para su recuperación.

—¿Cuál es el objetivo del festival que organizan con tanto detalle?

—El festival de este fin de semana pretende concienciar de que existen estos animales y que necesitan adopción. Sobre todo, visibilizar los perros adultos, más que los cachorros. Pocas camadas se nos quedan sin adoptar si son cachorros, a no ser como un caso que tuvimos que fueron atropellados y a una de ellas, Kiss, se le ha quedado mal la pata y no hemos podido darla en adopción.

—¿Cuentan con ayuda institucional?

—Tenemos ayudas puntales cuando presentamos proyectos. Del Ayuntamiento recibimos 1.300 euros y de la Generalitat 5.000 al año. Pero la asociación tiene un gasto anual de casi 60.000 euros entre alquileres, gastos en veterinarios y psicólogo, entre otros, y la mayoría son sufragados por voluntarios y socios.