De la UJI a la portada del Premio Planeta 2019

El fotógrafo de Rossell Marc Prades Fonollosa está estos días de enhorabuena. Una de sus fotografías ha sido escogida para la portada del libro de Javier Cercas, Terra Alta, que la semana pasada se alzó con el Premio Planeta 2019.

La instantánea seleccionada para ilustrar la novela está tomada en el delta del Ebro, uno de los lugares en los que más se inspira este fotógrafo, según reconoce Prades. La composición esta formada por un padre y su niña que caminan por las tierras del delta acompañados por el azul del cielo mediterráneo. Los protagonistas de la imagen son un amigo de Prades, Roger Ripoll, y su hija Emma, sorprendidos ahora que saben que una foto suya entrará en casas y llenará estantes por todo el mundo. Prades, por su parte, está radiante de felicidad por la noticia y aún se muestra incrédulo por cómo se han dado los acontecimientos. «Hace unos meses recibí una llamada en la que me trasladaron el interés por una de las fotos que había subido a Instagram. Y el pasado viernes me confirmaron que mi foto era la portada del libro de Javier Cercas», explica. La novela está llamada a convertirse, a partir del próximo día 5 de noviembre, cuando salga a la venta, en uno de los grandes best sellers del 2019 y, con ello, su imagen pasará por las manos de millones de personas.

El éxito para Prades no llega por casualidad y es que, pese a su juventud, el de Rossell se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores fotógrafos del mundo en su especialidad. En el 2018 fue nominado como fotógrafo revelación en los Golden Lens Award, los Oscars de la fotografía a nivel mundial. Y este año lo ha vuelto hacer, pero además con una nominación en la categoría absoluta que lo encumbrará entre los mejores del mundo.

En la Universitat Jaume I

La meteórica carrera profesional de Prades está muy relacionada con la provincia. Se formó en la UJI, donde estudió Turismo y Comunicación Audiovisual. En la Universitat dio sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. Prades, que ahora digiere ser portada del Premio Planeta, seguro que volverá a poner el nombre de la provincia de Castellón en lo más alto del escalafón.

