Videojuegos made in Castellón para la Play

Quién dijo que para diseñar videojuegos había que emigrar a Silicon Valley? En la provincia, concretamente en el vivero de CEEI Castellón, se ha creado HIVE, que ha conseguido 150.000 descargas en Playstation. Desde la empresa Catness Games Studios, que forman el CEO David Rodríguez y su socio Marco Domingo, junto con el director de arte Salomón Gallardo, han logrado que miles de usuarios disfruten con los espectaculares gráficos y frenética acción que se conjugan en HIVE, un videojuego multijugador on line de disparos en 3D en el que la cámara enfoca de lado y cuyo terreno de juego (un hexágono) supone otro reto para el jugador, pues cada lado tiene una gravedad.

David Rodríguez, tras cursar el Máster de Programación Móvil y Videojuegos en la UJI, decidió abrir junto a sus socios Catness Games Studios, empresa constituida hace dos años y medio. Ahora, con el asesoramiento de Playstation Talents, han conseguido que HIVE llegue a medio mundo, en menor medida que otro videojuego que está rompiendo todas las barreras como Fortnite: «Con HIVE nos fijamos más en otros juegos como Overwatch, pero la verdad que Fornite está pegando muy fuerte. Han sabido aprovechar el momento y, sin ser el mejor, es un ejemplo de creación y márketing. Es una bola de nieve que no sabemos cuándo se detendrá, aunque otros como Overwatch o God of War, por ejemplo, son superiores».

Cuestionado sobre ventajas y desventajas que presenta tener una empresa de estas características en Castellón, David contesta: «Lo mejor es que estamos en casa, por lo que los costes son más bajos, y que ahora, con internet, tienes acceso a casi todo. Cuando vamos a ferias sí que nos damos cuenta que en otras ciudades como Madrid o Barcelona la comunidad es mayor y pueden poner en común ideas y proyectos casi a diario que aquí sería impensable, pues en toda la provincia creo que somos dos empresas de este tipo».

Más proyectos

Estando Catness Games Studios ubicado en la capital de la Plana, sería interesante también que Castellón fuera el escenario elegido para su nuevo videojuego. David Rodríguez reconoce que esa idea le ha rondado en alguna ocasión por la cabeza: «Lo pensamos hace un par de años y comentamos que estaría bien hacer un juego con ambientación medieval que versara sobre la reconquista de Jaime I en Castellón. Se quedó la idea como un poco loca, pero no lo descarto». Por de pronto, eso sí, bastante tienen con desarrollar HIVE, un juego frenético y competitivo con unas críticas más que positivas entre especialistas y usuarios. «Llegamos a ser uno de los tres juegos recomendados en PS Plus, que es la plataforma de los usuarios de Playstation. No nos imaginábamos llegar a tanto».

