Los 115 pueblos del Castellón vacío se libran de las salidas por turnos

Pocas veces vivir en un pueblo había resultado tan provechoso. El interior de Castellón, el que se queda vacío, el que cada vez tiene menos tiendas y menos colegios, juega esta vez con ventaja y toma la delantera en el proceso de desescalada. Desde esta misma mañana, y tras 48 días de confinamiento, todos los vecinos de 115 localidades de Castellón pueden salir a pasear o hacer deporte de seis de la mañana a once de la noche, sin restricciones de horarios, edad o condición. Y todo porque tienen menos de 5.000 habitantes. Una pequeña victoria del llamado Castellón vacío.

Este sábado entran en vigor las nuevas medidas de alivio que presentó el pasado jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Un nuevo paso adelante que autoriza a la mayoría de ciudadanos a salir separados por franjas horarias y edades con el objetivo de evitar las concentraciones que se vieron el pasado domingo en algunas ciudades del país cuando se autorizó las salidas de los niños. Pero esos turnos son solo válidos para los núcleos de población medianos y grandes. En los municipios menores de 5.000 habitantes no son necesarias dichas franjas y la población puede salir sin límites. ¿La causa? Al ser tan pocos habitantes, el Gobierno estima que no hay riesgo de aglomeraciones y, por tanto, resulta mucho más difícil que se produzcan contagios por Covid-19.

La medida afecta en Castellón a las 81.173 personas que viven en alguna de las 115 localidades con menos de 5.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos municipios que representan el 85% de las poblaciones de la provincia pero donde solo viven el 14% de los 579.962 habitantes de la provincia.

Así, todos aquellos que residen en Almedíjar, Catí, Benafigos, Forcall, Pavías... y hasta en 115 localidades de la provincia puede salir, desde hoy sábado, a pasear de dos en dos, siempre que se trate de personas que convivan juntas (si es un progenitor puede acompañar a un máximo de tres niños), o solos si se pretende llevar a cabo alguna actividad deportiva, como correr o salir en bicicleta, a la hora del día que prefieran. Las condiciones que deberán cumplir, como en el resto del país, serán las de no alejarse más de un kilómetro de su casa en el caso de los paseos y no salir del término municipal para poder realizar algo de ejercicio físico.

CON TODAS LAS PRECAUCIONES

Los 419 habitantes empadronados en Tírig son unos de los que se libran de las franjas horarias impuestas por el Ministerio de Sanidad. «Es un triunfo de la llamada España vaciada», apunta su alcalde, Juanjo Carreres, que en las últimas semanas se ha dirigido en varias ocasiones a la Subdelegación del Gobierno en Castellón y a la Delegación del Gobierno en la Comunitat pidiéndoles que se tenga en cuenta las peculiaridades de los municipios con menos habitantes de la provincia. «El comportamiento de los ciudadanos de Tírig está siendo ejemplar y, desde el Ayuntamiento, a través de videos semanales les hacemos llegar toda una serie de recomendaciones, como la necesidad de seguir manteniendo la distancia social», apunta.

En Higueras, con 54 empadronados, las aglomeraciones son ciencia ficción. «Es una de las ventajas de vivir en un pueblo», insiste su alcaldesa, María Mercedes Giménez, que anima a todos los lugareños a salir a dar un paseo. «La gente mayor, que es la mayoritaria en Higueras, tiene miedo. Desde el Ayuntamiento les decimos que, con todas las precauciones, salgan a dar un paseo, que les vendrá muy bien, sobre todo estos días que hace un tiempo magnífico», sentencia la edila.

En Alfondeguilla las concentraciones también son muy poco probables, pero aún así desde el Ayuntamiento han solicitado a sus 866 habitantes que respeten las normas. «Es posible que muchos vecinos se acerquen hasta la cova de Sant Vicent o l’Arquet, que están muy cerca del núcleo urbano. A todos les hemos pedido que tengan en cuenta las normas de seguridad, tal y como lo han hecho hasta ahora», explica su alcalde, Salvador Ventura, que cada día desde que se decretó el estado de alarma lleva a los mayores la comida a domicilio.

EN EL RESTO DE LA PROVINCIA, HORARIOS

Los habitantes del 85% de los municipios de Castellón pueden salir desde hoy a pasear o hacer deporte sin limitaciones de horario, pero las 498.789 personas que habitan en las localidades que superan los 5.000 habitantes sí están obligados a acatar ciertos horarios. Es decir, van a salir pero tendrán que hacerlo a las horas que ha fijado el Gobierno con el objetivo de que se produzcan aglomeraciones en calles, rondas de circunvalación y distintos parques públicos.

En la provincia, los municipios que superan los 5.000 vecinos son solo 20. Y la inmensa mayoría se encuentran en primera linea de costa. Se trata de Castelló, Vila-real, la Vall d’Uixó, Vinaròs, Benicarló, Burriana, Almassora, Onda, Benicàssim, Nules, l’Alcora, Oropesa, Segorbe, Peñíscola, Alcalà-Alcossebre, Moncofa, Almenara, Borriol, Betxí y Torreblanca. Todos sus habitantes van a tener que cumplir restricciones.