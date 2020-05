Acciones legales contra la consellera Mollà por discriminar las ganaderías de 'bous al carrer'

Un supuesto error de quien gestiona la web de la Conselleria de Agricultura se va a convertir en la prueba crucial para las acciones legales anunciadas ayer por la Federació de Penyes de Bous al Carrer a través de la Fundación del Toro de Lidia contra la consellera Mireia Mollà por «la discriminación por razones ideológicas» de las ganaderías de reses bravas en la polémica línea de ayudas para el sector primario aprobada el 8 de mayo.

El hecho podría haber pasado desapercibido, porque el documento que protagoniza el último episodio de este peliagudo asunto desapareció casi tan pronto como fue compartido, aunque demasiado tarde para quienes estaban pendientes de la publicación de la orden, que descubrieron que entre los informes oficiales estaba la guía para tramitar las solicitudes, un texto que incluía entre los destinatarios a las «explotaciones de bovino de lidia para la realización de espectáculos taurinos de bous al carrer».

Técnicos vs politicos / El presidente de la Federació de Penyes, Vicente Nogueroles, no tiene dudas. «Durante más de un mes estuvimos trabajando y negociando la inclusión de estas ganaderías (sobre un centenar en toda la Comunitat) y tanto el director general como el secretario autonómico no dudaron de que era necesario, pero el visto bueno lo tenía que dar la consellera, quien, a la vista está, aplicó un criterio ideológico ignorando las consideraciones de los técnicos».

Nogueroles remarcó: «Se ha demostrado que nosotros no somos tan paranoicos como pretenden tacharnos y que Compromís ha aprovechado la oportunidad para dejar claro que quieren liquidar esta tradición olvidándose de que ellos gobiernan para todos». A su modo de ver «con una nefasta visión política». «No estamos hablando de que apoyen la fiesta, sino de que garanticen la alimentación de miles de animales, porque no se les está pidiendo nada más», puntualizó.

Tras este inoportuno fallo que cuestiona los argumentos de la Conselleria al aducir que no tenía nada que ver con la fiesta sino con «la imposibilidad de comercialización» de la carne, el portavoz del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, se reafirmó ayer en la petición de dimisión de Mollà. «Estamos ante un gran escándalo», porque según remarca «mintió en Les Corts» cuando el miércoles se le pidieron explicaciones sobre la exclusión del sector, dado que «los técnicos y funcionarios sí que las incluyen expresamente por tratarse de ganaderías de la Comunitat», señaló.