Adiós a Cersaie 2020 por el covid-19: un varapalo "responsable"

La feria referente en Italia para la industria cerámica, Cersaie, se pospone finalmente para el 2021 por el covid-19. Vuelve a sus fechas habituales, del 27 de septiembre al 1 de octubre, vista la imposibilidad de garantizar este año una elevada presencia de empresas y profesionales de todo el mund. Y es que la sombra del coronavirus planea sobre la movilidad y las fronteras; al tiempo que ha hecho mella económica en pymes del sector de distintos países que no están para invertir.

El certamen, que ya se pospuso por la pandemia de septiembre a noviembre, tenía en vilo al azulejo castellonense, pues el 1 de julio expiraba el plazo para ratificar la participación --muchas firmas habían abonado una tarifa de registro de 580 euros cuya devolución, en principio, no contemplan las bases, si se suspendiera, como así ha ocurrido--.

La patronal Ascer apuntó que comprende que «la situación que estamos atravesando obligue a tomar esta dura decisión de aplazar Cersaie. Es una decisión responsable y lamentamos que no pueda celebrase una feria tan importante para la industria. Confiamos que se puedan retomar cuanto antes las actividades comerciales y promocionales del azulejo en todo el mundo».

En la línea, desde Anffecc estimaron que la medida de cancelar Cersaie «es oportuna, pues dada la actual situación de la pandemia a nivel internacional, sin contar aún con una vacuna frente al covid-19, sería arriesgado exponerse a una feria como Cersaie, abierta al público de todas las nacionalidades». Y añadieron que «aunque es cierto que en Europa la situación está más controlada, en otros países aún no es así y, aunque no beneficie a los intereses empresariales, hay que tomar todas las precauciones posibles para evitar rebrotes. Por otro lado, de haberse celebrado, la afluencia de público habría sido una incógnita, por lo que la decisión es apropiada».

UN TERCIO, INTERNACIONAL

Desde la Feria explicaron: «Habíamos imaginado un Cersaie 2020 abierto para los visitantes, con nuevo diseño, nuevos productos, pero la persistencia de la emergencia sanitaria del covid-19 en demasiados países no nos permite implementar un proyecto con estándares de calidad y justo que pueda garantizar la presencia de operadores de por todo el mundo». Al respecto, recordaron que la cita tiene su fuerza principal en la proyección internacional. Un tercio de expositores, de 40 países, son extranjeros --en el 2019, más del 47% de visitantes, unos 50.000, fueron internacionales--. Continuaron argumentando que, aunque tras el primer cambio de fechas se presenciaba una «reapertura progresiva de actividades en muchos países», es cierto también que «muchos expositores y visitantes profesionales han recibido indicaciones de que la situación mundial no permite aún los niveles de inversión y programación requeridos».

Aunque por primera vez en la historia se salta una edición, se organizarán varios eventos este otoño: la presentación del Café della Stampa en Sassuolo, el 28 de septiembre; y una conferencia sobre uso de la cerámica, en Bolonia, el 9 de noviembre. Cersaie 2021 mantendrá el pabellón 18 para contract/arquitetura y, como novedad, «se incorporará un experiencia digital inmersiva en el recinto ferial físico».

OTRAS FERIAS PERDIDAS

Coverings: Clave para conquistar el mercado de EEUU para la cerámica, la cita de Coverings, en Nueva Orleans (EEUU), se reinventó con una edición virtual el pasado abril.

Mosbuild: Las empresas del clúster cerámico y el Icex finalmente no acudieron a Mosbuild, en Moscú (Rusia) este año (del 31 de marzo al 3 de abril), siendo una cita referente en construcción.

Tecnargilla: De carácter bianual, esta feria de maquinaria cerámica se aplazó a otoño del 2021 por el virus. Iba a celebrarse del 28 de septiembre al 2 de octubre en Rímini (Italia).

EUROPA PLANTARÁ CARA A ARABIA SAUDÍ

La federación europea de fabricantes de cerámica Cerame-Unie, de la que Ascer forma parte, ha celebrado que la Comisión Europea (CE) haya activado la herramienta TBR, a disposición de las industrias de la Unión Europea para denunciar las prácticas comerciales desleales impuestas por Arabia Saudita a las importaciones de cerámica, que están socavando el acceso al mercado saudita para el azulejo europeo, con pérdidas mensuales de 15 millones de euros. La industria cerámica europea ya presentó denuncia el 23 de abril de este año contra la exigencia por Arabia Saudita de una Marca de Calidad (SASO Quality Mark- QM), que dicho país viene exigiendo a los exportadores europeos de azulejos desde septiembre del 2019, afectando a pymes. El presidente de Cerame-Unie, Alain Delcourt, destacó la importancia de que la CE lance ahora el procedimiento de investigación. Las partes interesadas pueden presentar información escrita y pruebas; y la CE emitirá un informe dentro de cinco o siete meses desde el inicio del trámite de examen.