La admisión escolar será del 8 al 16 de junio en Castellón

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha anunciado en las Corts que la admisión escolar para el próximo curso será del 8 al 16 de junio. Así lo ha hecho público el conseller, quien ha recordado que, por primera vez, el trámite se hará de forma telemática a causa de la situación generada por la covid-19, y para evitar aglomeraciones en los centros educativos.

No obstante, los municipios contarán con puntos físicos en las que las familias que no cuenten con los medios o los certificados digitales necesarios para realizar los trámites desde casa puedan acudir, donde estarán "acompañados por un servicio de apoyo".

Cabe recordar que este trámite debe realizarse para el alumnado que accede por primera vez al sistema educativo valenciano (los niños y niñas nacidos en 2018 para las aulas de 2 años o los de 2017 para entrar al segundo ciclo de Infantil); o aquellos estudiantes de otros niveles que deseen cambiar de centro el próximo mes de septiembre, por el motivo que sea.

El conseller, que ha comparecido en la diputación permanente de las Corts a petición propia para dar cuenta de la gestión de la Conselleria de Educación frente a la situación generada por la covid-19, también ha anunciado que el Consell adquirirá más tabletas para que el alumnado sin recursos pueda seguir las clases online.

De momento, ya se han entregado a las familias 14.000 dispositivos, con una inversión total de 2,8 millones de euros, según el conseller. Como ha explicado Vicent Marzà, la valenciana es "la comunidad autónoma que más dispositivos ha repartido", aunque ha reconocido que la intención inicial de la Generalitat era haber adquirido "más del doble" lo que, ha dicho que no ha sido posible por un "mercado saturado" y porque las empresas distribuidoras no podían hacer frente a tal demanda de dispositivos en ese momento.

En esta línea, el conseller ha adelantado que la inversión en tecnología "ha venido para quedarse" y que las aulas de Informática de los centros "tal y como las conocemos" deberán transformarse porque "no tienen ningún sentido". El objetivo es, como ha adelantado, que la tecnología pueda "moverse" por todo el centro y que el alumnado se la pueda llevar a casa, si fuera necesario.

Por otro lado, el próximo día 13 de mayo se realizará el tercer envío del bono de beca de comedor para los beneficiarios de esta ayuda al 100 %. El resto del alumnado becado, recibirá una ayuda de la Conselleria de Igualdad e Inclusión.

Por último, otras de las novedades que ha anunciado el conseller de Educación es una inversión de 9 millones de euros que irá destinada a los municipios para que los consistorios realicen actividades extraescolares de refuerzo, y también culturales y deportivas, tanto en verano como durante todo el próximo curso. A esta medida, podrán contribuir las diputaciones y otras Administraciones, si así lo desean, ha detallado Marzà.

Estas extraescolares se sumarán a un programa de refuerzo específico que se llevará a cabo por los centros educativos, para "recuperar el tiempo perdido" durante este trimestre a causa del paréntesis de la educación presencial.

El conseller pide disculpas

En varios puntos de su extenso discurso, el conseller Vicent Marzà ha hecho autocrítica y ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos y de jornadas laborales de "12, 13 y 14 horas", no han sido suficientes para poder cubrir todas las necesidades. "No hemos llegado a todo el mundo, por mucho que se ha trabajado, y a uno le duele, pero creo que la respuesta, desde la humildad, ha sido fuerte y contundente y podemos estar orgullosos", ha expresado.

Sobre los problemas para acceder a las herramientas pensadas para la docencia online que han tenido que sustituir las 26.000 clases presenciales, el conseller ha afirmado: "ningún gobierno estaba preparado, es evidente que no se podía hacer". Por esto, ha puntualizado que la incorporación del alumnado se realizó de forma escalonada, siguiendo un calendario, para evitar "el sistema caído durante días", lo que ocurrió en otras CC AA.

En cuanto al vale de beca comedor, Vicent Marzà ha explicado que aquellas familias que no recibieron el vale en el primer envío, ha tenido dos en el segundo.

"Pido disculpas a mucha gente, por si no hemos llegado a todas las familias y a romper todas las desigualdades. Los niños, niñas y adolescentes son el alma de nuestra existencia. Cuando salgamos de esta no queremos que tengan una infancia peor que la que vivimos los adultos; no nos vamos a resignar", ha dicho en las Corts, con intervenciones y ataques hoy mucho más duros por parte de la oposición, después de la unanimidad de la cámara en la última intervención del conseller, en la que presentó el decreto con medidas para hacer frente a la covid-19 y consiguió el apoyo de todos los grupos.