La afición regresa a los campos de Castellón 35 días después

Y 35 días después la afición regresará a los campos de fútbol no profesional. Lo hará con un máximo de aforo de 150 espectadores, sin contar a los jugadores y cuerpo técnico, aunque sí a directivos de los dos clubes participantes en el encuentro. Un pequeño alivio para el fútbol no profesional, o al deporte no profesional, porque la medida adoptada por Sanitat el pasado 6 de noviembre afectaba a todos los deportes de equipo. Se controlará el aforo, donde además se aplicará el protocolo sanitario: distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, mascarilla e identificación al acceder a la instalación deportiva por si hubiera algún positivo.

En el fútbol se permitirá el acceso de esos 150 aficionados en categorías como Segunda B, Tercera, Primera y Segunda Regional, Femenino y todas las categorías inferiores de fútbol base (tanto de 11 como de 8). Desde el pasado sábado cuando se anunció que el público podría regresar a los campos, muchos clubes se pusieron manos a la obra para que este fin de semana los equipos puedan volver a sentir el aliento de la grada. Al menos para estas dos últimas jornadas del 2020.

Por lo que hace referencia a los clubes de la capital de la Plana que utilicen instalaciones municipales, el Patronat d’Esports les ha comunicado que mantiene las mismas medidas que antes del parón: presentar un protocolo sanitario que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Castelló.





Sin público en Miralcamp

El Villarreal, por su parte, anunció que no abrirá las puertas de la Ciutat Esportiva este fin de semana, pero a cambio serán televisados por los canales oficiales del club villarrealense los partidos Villarreal-Castellón (División de Honor, del sábado a las 16.00 horas), Villarreal Femenino-València B (sábado 18.00 horas) y el Villarreal B-Orihuela (Segunda B, del domingo a las 12.00 horas).

En Tercera habrá acceso para los partidos de entre el Torrent-Villarreal C (abonados) y el Recambios Colón-Roda.

Por lo que respecta a la Regional Preferente, habrá público en todos los partidos programados para este fin de semana, excepto en uno: el Almenara-L’Alcora. En los otros sí: Nules-Cabanes y San Pedro-Onda, de mañana, o en el Alqueries-Soneja, Esportiu Vila d’Onda-Castellón B, La Pobla-Burriana y Vall de Uxó-Almazora del domingo. En Primera y Segunda Regional en la mayoría de los campos también habrá representación de las aficiones, así como en la mayoría de los partidos de fútbol base, esos que tanta expectación levantan entre los familiares de los jóvenes futbolistas de estas divisiones.