Alerta por un brote de covid en la residencia de estudiantes de la UJI

Salud Pública está investigando el origen y alcance de un brote de coronavirus detectado en la residencia de estudiantes Campus situada en la Universitat Jaume I (UJI) y que, de momento, suma ocho positivos, a la espera de conocer el resultado de una veintena de pruebas PCR realizadas. Además, tres de los tests ya practicado han dado negativo, según la Conselleria de Sanidad. Por tanto, no se descarta que el alcance del foco en estas instalaciones pueda ser mayor y aumentar el número de estudiantes contagiados.

Fuentes de la UJI aseguraron ayer que están pendientes de recibir más información e indicaciones de la Conselleria de Sanidad.

Desde la residencia, cuya gestión es privada, declinaron ayer informar sobre la situación y se limitaron a asegurar que no habían recibido instrucciones por parte de Sanidad. «Sobre lo que haya o no haya no vamos a decir nada», afirmaron ayer por la mañana.

De momento, no se han detectado positivos en el resto de residencias de estudiantes de la capital de la Plana desde que se inició el curso, según confirmaron ayer a Mediterráneo estos centros. Sin duda, por volumen la más grande es la de la UJI, con 250 minipisos cuyo alquiler cuesta desde 395 euros al mes, después estaría la de Virgen de Lledó, que depende del Instituto Valenciano de la Juventud, y otras dos de carácter privado, San Lucas y Domus Mariae.

Otros casos en València

La presencia del virus en las residencias de estudiantes de la Comunitat está siendo una realidad en esta segunda ola de la pandemia como demuestra el brote conocido este pasado fin de semana en el colegio mayor Ausias March de València, cuyos residentes permanecen confinados desde el pasado sábado, tras notificarse, al menos, 78 casos positivo entre sus 327 usuarios, lo que se considera un brote epidémico, es decir, se observa transmisión comunitaria y resulta casi imposible seguir la trazabilidad de los casos.

También en València se detectó un brote con cerca de 168 contagios en el colegio mayor Galileo Galilei, donde se celebró una fiesta ilegal en la azotea y en un par de habitaciones, de la que fueron identificadas un total de 214 personas. En este sentido, la investigación que desarrolla la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat está «muy avanzada» y se espera alguna identificación más. Las sanciones pueden oscilar entre los 601 y 30.000 euros.