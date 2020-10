Alerta en los municipios más turísticos de Castellón por un fin de semana de doble riesgo

Fin de semana de doble riesgo para los municipios de la provincia, sobre todo para los más turísticos. Aun estando el toque de queda, la celebración de Halloween supone este sábado una amenaza contra los esfuerzos realizados por las administraciones por contener los contagios. Una fiesta a la que se une la posibilidad de que turistas procedentes de otras comunidades lleguen a Castellón al tener puente los próximos días en sus regiones de origen --aquí no hay--, a pesar de que el president, Ximo Puig, ya ha anunciado el cierre perimetral de la Comunitat durante siete días.

Las principales miradas ante potenciales visitantes furtivos están puestas en Cataluña --por su proximidad-- y Madrid --por tener puente--. La primera activa también hoy un confinamiento perimetral y la segunda restringirá la movilidad al ser festivo el lunes en su autonomía. Pese al cierre de fronteras, toda confianza es poca, especialmente después de ver cómo el cierre de bares y restaurantes en la primera región llenó de catalanes el sábado pasado Vinaròs para ver el Barcelona-Madrid, con el empeoramiento de la situación epidemiológica que está causando en la capital del Baix Maestrat.



Prohibido salir a la calle de 00.00 a 6.00 horas

Esa posibilidad de nuevas llegadas se suma a la amenaza de que Halloween pueda animar a especialmente los más jóvenes a salir a la calle para celebrar la noche de los no muertos --está prohibido hacerlo de 00.00 a 6.00 horas por el toque de queda-- o de quedar con más de seis personas a la vez.

Ante esa situación, las localidades, principalmente las del litoral, observan el futuro más inmediato con más cautela que nunca. Por ahora no contemplan poner en marcha macrooperativos especiales de seguridad debido a las fuertes restricciones ya establecidas, pero están bien alerta para que la tranquilidad que ha predominado durante los primeros días del estado de alarma no se vea alterada de repente por la celebración de esta tradición anglosajona o la llegada de segundos residentes que no tengan reparos y consigan sortear los cierres perimetrales de sus regiones y el de la Comunitat.

Por ello, ayuntamientos como Orpesa ya han anunciado que redoblarán la vigilancia. «Habrá policía de refuerzo», anunció ayer la alcaldesa, María Jiménez. En Peñíscola, los dos operativos principales serán por el partido del equipo local de fútbol sala y Tots Sants, pero remarcaron que, al igual que la semana pasada, la Policía Local controlará los espacios en los que pueda haber botellones, comprobarán los aforos en terrazas y en interiores de locales, garantizarán que se cumplen los horarios de cierre marcados y habrá patrullas nocturnas para asegurar que no haya una circulación de personas fuera de las horas permitidas.

Situación similar en Castelló, donde ya anunciaron un refuerzo de agentes por las noches, o en Benicàssim, donde los efectivos locales y la Guardia Civil, realizan y realizarán «controles específicos a cualquier hora del día» para velar por el cumplimiento de las normas establecidas. Informan María José Sánchez y Eva Bellido.



Ni truco ni trato este año

El primer paso para evitar aglomeraciones en Halloween lo han dado ya la mayoría de los ayuntamientos, apelando a los vecinos a que tengan la máxima responsabilidad y prudencia estos días. Algunos como Orpesa, Peñíscola o Vinaròs han suspendido directamente los actos programados para este sábado a tenor del repunte de casos en la provincia, mientras que Borriol o la propia Orpesa, publicaron un comunicado para recomendar que los niños no se junten en la calle o en las casas para pedir golosinas y caramelos puerta por puerta. Este año no podrá haber ni truco ni trato.