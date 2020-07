Alerta sanitaria ante el aumento de contagios por coronavirus en la Comunitat

Los contagios por coronavirus «se aceleran» en la Comunitat. Con esas palabras exactas comenzó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, una comparecencia en la que advirtió a los valencianos de que los positivos se han duplicado en los últimos 14 días (ayer fueron 114, 16 de ellos en Castellón) y se han disparado un 230% respecto a hace solo un mes. Barceló mostró preocupación especialmente por los nuevos casos confirmados tras encuentros familiares, reuniones con amigos, planes de ocio nocturno y también movimientos nacionales e internacionales.



MEDIA DE 100 CASOS AL DÍA

La máxima responsable de Sanidad lamentó ayer que, mientras que en la semana del 20 de junio --fin del estado de alarma-- la media de nuevos casos era de ocho al día, en estos momentos es de 100. «El 45% de los infectados se dan en el ámbito social. La mitad de ellos se registran entre familiares y amigos y la otra mitad, en espacios de ocio», explicó Barceló. En la Comunitat Valenciana se han detectado y encapsulado 48 brotes, 27 de ellos en la última semana, con un total de 506 positivos.

EL 49% SON JÓVENES

El 49% de los casos de covid-19 detectados recientemente corresponde a personas entre 15 y 34 años, según incidió ayer la consellera, quien mostró también preocupación por el incremento de los infectados entre los jóvenes. El segundo grupo de edad más numeroso es el que oscila entre los 35 y los 64 años, que abarca el 31% de los contagios por coronavirus.



MÁS RASTREADORES

En su rueda de prensa ante los medios, Barceló anunció ayer que la Comunitat aumentará la plantilla de rastreadores que se dedican a localizar al entorno de un infectado y controlar su evolución. «Somos la comunidad que más profesionales ha contratado para este fin, 1.008, y ahora contaremos con 85 más», aseveró. «Hay que tener mucha precaución, atender a la trazabilidad y encapsular los posibles brotes es una de las prioridades», remarcó.



EL SISTEMA FUNCIONA

«El sistema funciona y lo demuestran los resultados del rastreo de casos, pero no nos podemos confiar. El virus sigue entre nosotros y no distingue. No hay que abandonar la prudencia porque íbamos por el buen camino», afirmó la consellera, dejando entrever que los recientes rebrotes han empañado la buena tónica que había logrado la Comunitat.



ATENTOS A VINARÒS

Barceló destacó los departamentos de Vinaròs y Gandía --en esta última zona decidieron cerrar el ocio nocturno-- son los lugares donde la incidencia acumulada es mayor. En el caso del Baix Maestrat, el origen del significativo aumento de casos hay que buscarlo en el brote detectado en la discoteca Ébano de Peñíscola.



DESCARTA RESTRICCIONES

Preguntada por la posibilidad de implantar nuevas restricciones (Madrid redujo ayer aforos y asistentes a encuentros con amigos), Barceló descartó esa medida por el momento y recordó que muchos de los infectados se dan ahora en el ámbito privado. «No podemos estar en cada hogar», dijo.

Por lo que respecta a la decisión de Galicia de controlar con formularios de qué comunidades llegan sus visitantes, Barceló dijo no compartir una idea que «parece más bien una medida disuasoria».