Alertan del nuevo confinamiento domiciliario con un WhatsApp que es un bulo

La presión sobre los hospitales y el aumento de casos positivos de coronavirus ha incrementado las medidas excepcionales que se decretan en diferentes zonas de España. Sin embargo, el confinamiento domiciliario es una medida que no se ha anunciado, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó ayer que el Gobierno rechaza por el momento el confinamiento domiciliario en España pero ya no descarta la aplicación de esta medida. Sin embargo, no hay ninguna información oficial al respecto de un nuevo confinamiento domiciliario.

En los últimos días, un mensaje de WhatsApp en el que se afirme que "nos encierran la semana que viene" y que estaremos "confinados hasta 30 noviembre (sic.)" circula por la red de mensajería instantánea sin ningún fundamento, pero generando confusión e incertidumbre. El Ministerio de Sanidad ya ha alertado sobre este bulo, que si te llega por redes o mensaje de WhatsApp no debes reenviar.