Algunas farmacias de Castelló agotan en unas horas las mascarillas gratuitas previstas para repartir el primer día

El goteo de ciudadanos provocó este lunes que algunas farmacias de Castellón agotaran en cuestión de horas las mascarillas gratuitas para colectivos vulnerables asignadas para el primer día de reparto. Cada oficina disponía de 200 a 500 unidades para la jornada, cifra que algunos boticarios ven insuficiente.

La entrega se produjo con total regularidad, con las colas típicas de un día normal, según el Colegio de Farmacéuticos. Sin embargo, hubo excepciones. Es el caso de la farmacia Ferrero de Vila-real: «Al ser gratis ha habido avalancha de personas mayores recogiéndolas todas a la vez, cuando son el grupo de riesgo más importante».

De hecho, en algunas las existencias se acabaron antes de las 13.30 horas. «He bajado a por ellas y después de hacer cola ya no quedaban», señaló una vecina de Rafalafena de Castelló. Es lo que sucedió en la farmacia Ros, ubicada en la calle Columbretes. Lo achacaron a que eran pocas. «Teníamos 250. Las recibimos el viernes para distribuirlas el lunes. Hemos tenido cola toda la mañana y muchísima faena; vamos desbordados», explicaban, añadiendo que habían vuelto a hacer un nuevo pedido. Desde el órgano colegial tienen constancia de que hay gente que ya las había agotado antes de la tarde; son aquellas que cuentan con más usuarios. «Desde Conselleria nos han dicho que cuando alguien se quede sin mascarillas que las pida a su distribuidor, pero no más de cinco cajas por oficina. Cada recipiente contiene 50 a 70 unidades y se asignan en función de facturación», matizan.

TRES POR SIP //

En la céntrica farmacia Calduch de la capital, la fluidez fue la tónica. Acudieron «personas vulnerables que no tenían alguien que lo hiciera por ellos, o bien los familiares o sus cuidadores. Muchos aprovechan la visita cuando van a por sus fármacos». El proceso, como explican desde Calduch, es muy sencillo: «El usuario viene con su tarjeta sanitaria y tiene asignadas tres unidades; es una dispensación única y no se va a repetir hasta que la Generalitat vuelva a comprar», señalan. «Hemos tenido un poco más de trabajo que un día corriente y en algún momento se ha hecho un poco de cola, pero ha ido todo bien», explicaron desde la Farmacia Asunción Vicente de Castelló: «Sobre todo ha venido el propio interesado, aunque algún hijo también ha acudido».

La Policía Local de Castelló visitó establecimientos y pidió que avisaran en caso de colapsos, pero no llegaron a intervenir.

Aunque inicialmente hubo un problema informático con algunos profesionales que no veían el producto, fue cuestión de actualización, según el colegio, que también recibió consultas porque en varios casos el sistema no permitía la dispensación a un paciente. De tener este problema se aconseja llamar al 900.300.555, ya que los criterios de reparto los establece la Conselleria.

En puntos como la Vall d’Uixó, Almassora o l’Alcora, el proceso generalizado será hoy, porque ayer, festivo por ser San Vicente, solo abrían las de guardia.

APELAN A LA TRANQUILIDAD PORQUE HAY PARA TODOS //

El Colegio de Farmacéuticos recomienda tranquilidad ya que hay tres asignadas para cada beneficiario, asociadas a la tarjeta SIP, y que, a ser posible, mayores o personas vulnerables no vayan personalmente a por la mascarilla, sino que lo haga un familiar o cuidador. «Somos 1.500 socios y les he dicho que no se aglomeren, que hay para todos; y que si son matrimonio, que solo vaya uno, explica Francisco Esteban, presidente de la asociación de jubilados de l’Alcalatén, que al ser festivo el lunes espera que este martes se generalice el reparto. Juan de la Torre, del consejo de mayores de Castelló, recomienda que el usuario vaya recogerlas solo cuando las necesite, priorizando a quienes no disponen de ellas. Y es que muchos jubilados disponen ya de mascarillas, bien porque se las han hecho o porque las han adquirido.

BENEFICIARIOS



Personas de 65 años o más incluidas en el sistema de información poblacional SIP (también los de las mutuas con tarjeta SIP) o vulnerables en base a criterios que valoran edad, cronicidad, tener neoplasias dominantes, metastásicas complicadas o necesidades sanitarias elevadas.

CÓMO SE OBTIENE

Igual que se retira un fármaco financiado. Presentando la tarjeta SIP. A cada usuario le corresponden tres gratuitas.

MEDIDAS

Cubrir boca y nariz, no tocarla mientras se lleve, quitarla sin tocar el frontal, lavarse las manos y no reutilizar.