Una app made in Segorbe en tiempo de coronavirus

La pandemia del coronavirus está incentivando la imaginación de las cabezas pensantes para tratar de minimizar el impacto que sus consecuencias tienen para la población.

Cuando comenzó el confinamiento, el segorbino Julián Ródenas y su amigo Álvaro Muñoz tuvieron una idea para ayudar a los que más lo necesitan en estos tiempos: quienes no pueden salir de su barrio o su pueblo y también los pequeños negocios.

Los padres, tíos y abuelos de ambos están en edades de riesgo ante el covid-19 y pensaron que podrían ayudarles a ellos, y a muchas personas creando MinoristApp, una aplicación tecnológica gratuita que permite realizar las compras en el pequeño comercio de la localidad.

La herramienta permite reducir el tiempo de estancia dentro de las tiendas, reduciendo el riesgo de contagio tanto del cliente como del trabajador, por cuando se realizan con antelación los encargos y en cuanto están listos se recibe un aviso para pasar a recogerlos.

No solo se trata de una fórmula de compra que facilita las cosas al cliente; también es una decidida apuesta por el establecimiento de barrio, por cuanto se pone las plataformas on line al alcance de las pequeñas tiendas, a través de una sencilla interfaz que no requiere de elevados conocimientos tecnológico, lo que permite que no solo las grandes cadenas se beneficien del comercio por internet,