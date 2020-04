Ashotur culpa al Gobierno de hacer pagar al turismo de Castellón la crisis sanitaria

Sin dejar de definirse como «optimista», Carlos Escorihuela, presidente de Ashotur, organización que agrupa a buena parte del sector turístico castellonense, cargó este miércoles con palabras muy duras contra el Gobierno, al que culpó de, entre otras cosas cargar sobre esta industria la factura de la grave crisis sanitaria causada por el covid-19.

En una carta abierta, Escorihuela cita a Churchill para tratar de infundir esperanza a las firmas castellonenses de la actividad, a las que asegura que forman sector «suficientemente robusto y atractivo para confiar en una pronta recuperación».

Igualmente, apela a la unidad. «Debemos ser solidarios e intentar salir todos de la crisis: pequeños y grandes, bares, restaurantes, cámpings, hoteles, ocio, etc. No podemos dejar tirado a nadie por el camino», asevera, y cierra su misiva con el aviso de que no pararán de «exigir a las administraciones medidas eficaces para lograr este fin».

Entre el optimismo y la exigencia, Carlos Escorihuela no ahorra en claridad a la hora de exponer su valoración sobre cómo ha actuado el Ejecutivo en esta crisis.

En su opinión, «las administraciones no han estado a la altura, desde la misma Unión Europea, que una vez más ha decidido ausentarse, hasta el Gobierno que está gestionando la crisis económica desde una perspectiva equivocada, tratando de confrontar la salud con la economía para así evitar la crítica». Estima que el paquete de acciones aprobadas hasta el momento son «insuficientes e improvisadas» y la forma en la que las están implementando es «impropia de un país moderno».

Rreproche a la gestión

«No hay una sola medida de adelgazamiento de la Administración, de austeridad en toda la función pública, ni tan siquiera un gesto que nos haga ver que sufren como nosotros», destaca, para añadir que empresarios y trabajadores deberán «salir de esta solos». «Y saldremos, y seguiremos creando riqueza, creando puestos de trabajo y pagando impuestos que esperamos sean gastados de forma más eficaz, que nos permita afrontar otra crisis con un sistema más fuerte en sus elementos más básicos, como el maltrecho sistema de salud», asevera con rotundidad el presidente de Ashotur.

Carlos Escorihuela abunda en su carta, además, en la idea de poner en valor el compromiso «absoluto» demostrado por las empresas turísticas y la voluntad de adaptarse y salir adelante.