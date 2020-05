Así será la fase 1 de museos, bibliotecas, rodajes y espectáculos culturales

Los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales, sean abiertos o al aire libre, podrán reabrir con un tercio de su aforo autorizado en la fase 1 de la desescalada, en la que entran la mayoría de autonomías el próximo 11 de mayo. En lugares cerrados no podrá haber más de 30 personas en total; al aire libre, el aforo máximo será de 200 personas.

Así lo refleja la orden publicada por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado sobre la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma. Afecta a espectáculos culturales, librerías, museos, bibliotecas y rodajes, entre otras actividades. En lo que se refiere a espectáculos, los espectadores deberán estar sentados, en asientos numerados y mantener la distancia de seguridad en todo momento. Las salas tendrán que establecer marcas de distanciamiento en el suelo para el acceso y desalojo. La salida del público al término del espectáculo se deberá realizar de forma escalonada y por zonas. La norma recomienda que no existan intermedios. No se permiten los servicios de tienda, cafetería o guardarropa. Se recomienda la venta telemática de entradas, pero no se prohíbe la compra en taquilla. En ningún caso se entregarán libretos, programas o documentación.

Cuando haya varios artistas en el escenario, la dirección procurará que se mantenga la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del espectáculo. Cuando esto sea inviable, ni puedan emplearse equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular por las autoridades sanitarias.

Bibliotecas y librerías

El BOE también establece normas para las actividades de préstamo y devolución de obras en las bibliotecas, que solo podrán funcionar al 30% de su aforo. Las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas al público, y las obras deberán ser solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal de la biblioteca. Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas entre sí. Permanecerán en cuarentena durante al menos 14 días.

No podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario. Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso público en línea o catálogos en fichas de la biblioteca.

En cuanto a las librerías, prestarán servicio sin cita previa, pero siempre con un 30% del aforo y con atención prioritaria para los mayores de 65 años. Los clientes deberán guardar la distancia mínima interpersonal de dos metros.

Rodajes

Los rodajes que tengan lugar en la fase 1 de la desescalada en los que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como en el caso de los actores y actrices, deberán, como ocurrirá con los espectáculos culturales, atender a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular. En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se deberá utilizar el equipo de protección adecuado. Los materiales deberán ser desinfectados después de cada uso.

Se podrán realizar rodajes en platós y espacios privados, así como en espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización del ayuntamiento de turno. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse previamente a la realización del rodaje y podrán rodarse en platós y espacios privados al aire libre tras la evaluación de riesgos laborales y la adopción las medidas preventivas correspondientes.

Museos

Los museos, un poco de lo mismo: un 30% de aforo y distancia de seguridad de dos metros. Deberán prescindir de los elementos táctiles, las audioguías y los folletos. Deberán llevar a cabo una limpieza y desinfección periódica del museo, con el evidente cuidado hacia las superficies con histórico o artístico. Se recomienda, si es necesaria, la alteración de recorridos, la ordenación de entradas y salidas y la exclusión de salas que no permitan mantener la distancia mínima de seguridad. Estará prohibida la realización de actividades culturales ni didácticas. El servicio de consigna no estará disponible.