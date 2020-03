Australia tampoco enviará atletas a los Juegos este año

El Comité Olímpico Australiano (AOC) se ha unido a la decisión de Canadá y también ha determinado no enviar ningún deportista a los Juegos Olímpicos de Tokio si estos se mantienen en el 2020 y ha indicado a sus atletas que piensen en prepararse para disputarlos en el verano del 2021. El AOC, tras reunir a su comité ejecutivo por teleconferencia, ha expuesto oficialmente su renuncia a los Juegos si, dentro de cuatro semanas -el plazo que se ha dado el Comité Olímpico Internacional para adoptar una decisión definitiva- se mantienen las fechas."El AOC cree que nuestros deportistas ahora necesitan priorizar su propia salud y la de quienes los rodean y poder regresar con sus familias", indica el comunicado emitido por el comité australiano, que destaca que no podría "reunir un equipo" aplicando un criterio distinto en el país y en el extranjero. Matt Carroll, director ejecutivo del AOC, afirmó que hay muchos deportistas preparándose en el extranjero, con restricciones de viajes y en una situación insostenible y anunció que se comunicará con sus federaciones nacionales para explicarles la nueva situación, tras decidir que no acudirán en el 2020 a Tokio.

IMPOSIBLE EN JULIO

Por su parte, el jefe de misión del equipo australiano para los Juegos de Tokio, Ian Chesterman, informó de que aportó su visión tras comunicarse con atletas de más de 25 deportes. "Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio. La actitud de nuestros deportistas hacia el entrenamiento y la preparación ha sido magnífica, pero el estrés y la incertidumbre han sido demasiado fuertes para ellos. También han asumido la preocupación de sus colegas en todo el mundo y es lo que me han transmitido", destacó."Si bien hay mucho que resolver como resultado de este cambio, el tiempo permitirá a los deportistas de todo el mundo prepararse correctamente, con la esperanza de que que la crisis del coronavirus está bajo control", agregó , dando por hecho el aplazamiento de los Juegos.