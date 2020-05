El Ayuntamiento impulsa el Plan de renacimiento de Vila-real con un vídeo institucional

El Ayuntamiento de Vila-real activa el Plan para el renacimiento de la ciudad anunciado por el alcalde, José Benlloch, con el vídeo institucional Junts, renaixerem, que pretende lanzar un “mensaje de optimismo y recuperación” para “ilusionarnos con el futuro, siempre desde la responsabilidad de todas y todos, porque no podemos dar ni un paso atrás esta crisis sanitaria”, ha remarcado el primer edil.

El vídeo, con una duración de dos minutos, apela al sentimiento de colectividad y de unión de la ciudadanía para superar las adversidades y desde el Ayuntamiento de Vila-real se venía trabajando en su elaboración para su lanzamiento esta semana cuando estaba previsto iniciar la fase 1 de desescalada. “Aún no hemos entrado en esa fase”, reconoce Benlloch, pero “ya se están dando pasos para, poco a poco, reactivar la ciudad, como la recuperación del mercado ambulante de alimentación o el plan de mejora de espacios peatonales para la dinamización económica y una movilidad segura de las personas, por lo que creemos que es momento de introducir este mensaje institucional de ilusión y de recuperación, siempre apelando a la responsabilidad de seguir cumpliendo con las normas para que no tengamos que dar pasos atrás”.

El audiovisual, impulsado desde la Alcaldía y elaborado en colaboración con la empresa local Vila-real Comunicació i Disseny, repasa algunos de los momentos de la historia reciente de Vila-real que han puesto a prueba la capacidad de superación del municipio, como las dos grandes heladas del siglo XX, la crisis económica de 2008 y la actual crisis por la pandemia de coronavirus, destacando el esfuerzo y la unión de los vila-realenses como elementos clave para salir adelante en estas situaciones. Además, con el lema final de ‘Junts, renaixerem’, el vídeo también enumera “todo aquello que nos identifica como pueblo y como ciudad, nuestras tradiciones, la agricultura, la industria, el comercio, la gastronomía, la innovación, la cultura, la educación, el deporte, etc.”, señala el alcalde. “Queremos que la ciudadanía se ilusione para volver a ser lo que éramos y para ello tendremos que seguir demostrando que podemos ir juntos y nos tendremos que implicar todos y todas en el pacto para el renacimiento de Vila-real”, remarca Benlloch. “Será un trabajo colectivo que requerirá de mucha responsabilidad para seguir avanzando”, concluye.