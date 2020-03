Bacca: "Se escuchaban voces del coronavirus e hicimos compra para un mes"

Carlos Bacca está viviendo como todos los españoles una situación delicada de confinamiento con su familia. Lejos de su Colombia natal, donde también se ha generado una situación de prevención ante el avance del coronavirus en el mundo, el delantero del Villarreal es un deportista apreciado y considerado en su país, por lo que su punto de vista acerca de cómo se está viendo la situación en España despierta la atención de la prensa colombiana. Bacca se sinceraba en una entrevista concedida al diario El Heraldo y explicaba su visión sobre la crisis del coronavirus. “Hicimos la compra de un mes porque ya se escuchaban voces de gravedad y en el club ya nos venía avisando de que las cosas se estaban complicando, confesaba. “En casa estamos encerrados, no salimos para nada a la calle”, añadía Carlos Bacca.

SU VIDA EN CONFINAMIENTO DE SU HOGAR

Su agenda diaria no difiere demasiado de la de cualquier ciudadano que estos días se encuentra pasando el tiempo entre las cuatro paredes de su domicilio. "Lo que hacemos es despertarnos y compartir en familia el desayuno. En la mañana todos entrenamos en el parking de la casa, en el espacio que tenemos. Yo hago los ejercicios que me manda el club, porque nos está diseñando trabajos individualizados para perder lo menos posible la forma física, aunque sabemos que va a ser difícil, no es lo mismo entrenar en casa que en el campo”, aseveraba el delantero groguet.

FELIZ PORQUE NO AFECTÓ AL VILLARREAL

No obstante, todo no iba a ser negativo en esta situación y Bacca se sentía feliz porque no se había dado ningún caso positivo entre los jugadores del Villarreal después de haber sido sometidos a las pertinentes pruebas del coronavirus: “La Liga nos mandó obligatoriamente a hacernos el test. El viernes pasado nos llamó el club y nos puso un horario a cada uno. Desde el parking, nos hicieron los exámenes. Llegábamos por separado y cada uno en su coche. Los doctores estaban en el parking y ahí nos hicieron el test. Gracias a Dios ninguno está contagiado”.