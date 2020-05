Barceló insiste a Illa en que "se conozcan los criterios para pasar de fase antes de que se proceda al cambio"

El hecho de que la Comunitat Valenciana no pasara en su totalidad el pasado lunes a la Fase 1 de la desescalada ante la crisis del coronavirus ha generado una polémica entre el Govern de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. La consellera de Sanitat Universal y Salut Pública, Ana Barceló, ha afirmado este martes que no va a hacer "ninguna especulación ni generar ninguna expectativa" sobre cuándo se podrá pasar a la Fase 1 en las zonas que no lo han logrado aún y ha explicado que los técnicos de su departamento están en contacto con los del Ministerio de Sanidad y que mañana, ella misma, se reunirá con el president, Ximo Puig, para trasladarle los resultados obtenidos y cuál es su propuesta. Una consellera que ha insistido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en que desde la Conselleria de Sanitat "no conocíamos los criterios utilizados para tomar esa decisión" --la de que parte de la Comunitat no pasara a la Fase 1-- y ha solicitado que "cada vez que se vaya a pasar de fase se conozcan esos criterios del Ministerio de Sanidad antes de que se proceda al cambio".

Barceló ha explicado que este pasado lunes mantuvo una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que fue "positiva y aclaratoria" y permitió "descender a la realidad de la Comunitat Valenciana" para poder interpretar los "fríos datos" sobre el papel teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la región.

Insiste en que no se conocían los criterios que utilizó el Ministerio de Sanidad

Asimismo, según ha relatado, le dijo que "no conocíamos los criterios utilizados para tomar esa decisión" y pidió que "cada vez que se vaya a pasar de fase se conozcan esos criterios del Ministerio de Sanidad antes de que se proceda al cambio", ante lo que, según Barceló, el ministro Salvador Illa "se comprometió a establecer los criterios con anticipación".

La consellera ha afirmado que la razón fundamental que se esgrime desde Madrid para haber dejado a 14 departamentos en la Fase 0 es la movilidad en ellos, junto a la densidad, y ha reiterado que ese es un criterio que no conocían con anterioridad. "Seguimos defendiendo que los datos que solicitó el Ministerio cumplen todos los requisitos para que hubiéramos pasado", ha remarcado.

En todo caso, ha rechazado realizar cualquier tipo de especulación sobre cuándo se pasará de fase y ha detallado que en su reunión con Illa le trasladó que la Comunitat dispone de un sistema de vigilancia "referente, con una capacidad extraordinaria". "Si lo que le preocupa es la movilidad, tenemos un sistema muy robusto y eficaz que permite ante un pequeño brote poner enseguida todos los cortocircuitos", ha finalizado.