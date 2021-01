Betxí suspende la festividad de Sant Antoni para evitar contagios

El Ayuntamiento de Betxí ha hecho oficial que se suspenden las fiestas patronales de Sant Antoni debido al covid-19. A través de un comunicado, el consistorio confirma que en el actual contexto de pandemia no se dan las condiciones oportunas para concentrar a miles de personas en la tradicional matxà de los animales y posterior romería a la ermita el día del patrón, el 17 de enero.

En un año que se esperaba tener una asistencia de récord en la medida que el día señalado es domingo, las condiciones sanitarias han imposibilitado llevar a cabo la tradicional festividad betxinense.

El alcalde de la localidad, Alfred Remolar, se ha mostrado triste por anunciar la suspensión de la fiesta y ha apuntado que "es del todo inviable promover concentraciones masivas de gente y debemos primar la salud y la seguridad de las personas por delante de todo. Es una lástima que después de no poder haber hecho las fiestas de septiembre ahora nos toque también suspender las de Sant Antoni pero no tenemos otra alternativa".

Fuentes del equipo de gobierno han apuntado que el dinero presupuestado irá dirigido a la lucha contra el coronavirus. En este sentido, en breve se harán varios anuncios de acciones que se implementarán con ese objetivo en los próximos días.