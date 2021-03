Calma tensa entre los vacunados con AstraZeneca en Castellón

Calma tensa entre los vacunados con las dosis de AstraZeneca en Castellón. Bomberos, policías, guardia civiles, cuidadores de dependientes y farmacéuticos menores de 55 años son los principales colectivos que han sido inmunizados con estos viales. Los trabajadores sociales, personal de instituciones penitenciarias y los 14.100 trabajadores de centros educativos de Castellón han visto como se suspendía de manera inmediata su inoculación prevista para esta semana. La preocupación entre los que recibieron la vacuna ahora en cuestión es una realidad, aunque también los hay que optan por la tranquilidad. Prácticamente, hay desasosiego y quietud a partes iguales.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, afirmó ayer que la gente tiene ahora «gran incertidumbre» sobre lo qué puede pasar y defendió que no se debía haber creado esta alarma suspendiendo la vacunación in situ. Con esto hace alusión a lo ocurrido en el hospital de campaña de València donde los docentes estaban recibiendo las dosis cuando Sanitat ordenó su inmediata suspensión generando un ambiente de confusión.

«Nadie ha tenido efectos secundarios fuera de lo común. Ha habido que ha sufrido dolor de cabeza, fiebre, pero con un paracetamol mejora y se pasa», explicó Marco, quien defendió que la vacuna no se puede permitir que haya sospecha de que puede haber ni una sola muerte asociada a ella.

«Hay policías y bomberos que están con la mosca detrás de la oreja, por lo que reclamamos una vigilancia sobre el estado de salud de los que se han vacunado. Algunos estuvieron un día o dos sin poder trabajar por los efectos secundarios, pero no tenemos constancia de ningún ingreso asociado», explicó el portavoz del sindicato de policías y bomberos (SPPLB ) en Castellón, Cirilo Sorribes.

Falta de información

Desde la Guardia Civil uno de sus agentes afirmó que la principal duda ahora es si les pondrán una segunda dosis de AstraZeneca o deberán volver a vacunarse. «No tenemos información de la vacuna que se nos inoculó, lo único que sabemos es que es AstraZeneca, pero no sabemos el resto de información y desconocemos que síntomas pueden ser los relacionados con los efectos adversos», señaló un guardia civil.

«No te gusta que pasen estas cosas, pero, en general, estamos tranquilos. A mi me dolió la cabeza un poco y donde me pincharon, pero se pasó. A algún compañero le dieron escalofríos, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, pero pronto estuvieron bien», señala otro agente de la Benemérita.

«No tengo miedo de los efectos adversos, la única reacción que tuve fue un poco de cansancio y dolor de cabeza», explica un policía local que también fue vacunado con AstraZeneca en el hospital de campaña de Castelló.

También allí fueron inoculados los más de 300 bomberos de la provincia. «Tuve un poco de malestar, pero no estoy preocupado y me gustaría que me pusieron la segunda dosis», dice un bombero. Esta segunda vacuna, en caso de seguir con la planificación, se prevé para principios de junio.