Casado: El estado del bienestar es "insostenible" con millones de españoles dependiendo de una ayuda

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que es "insostenible" mantener el estado del bienestar con "21 millones de españoles" dependiendo de una prestación del Estado y con 9 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, durante el acto de Homenaje a los Héroes del 2 de Mayo que celebra la Comunidad de Madrid, en la que ha insistido en la necesidad de "reactivar la economía con plena seguridad a través de test masivos" para que se identifiquen las personas asintómaticos que se puedan incorporar al trabajo, así como a los "más vulnerables" para su protección.

Según ha apuntado, en España hay "nueve millones de españoles que quieren trabajar y no pueden", como los trabajadores que se han visto afectadas por los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (erte), "los que ya estaban en el paro y los autónomos inactivos". Ello hace que "21 millones de españoles ya dependen de algún tipo de prestación del Estado", ha indicado Casado, lo que en su opinión, "hace insostenible nuestro estado del bienestar y sobre todo que podamos salir adelante".

Pide un "plan claro y no un sudoku"

En este sentido, ha dicho que en el Gobierno "no hay nadie al timón" y que lo que se necesita es "un plan claro" para la desescalada y no "un sudoku que nadie entiende". Así, preguntado por la medida de alivio que ha entrado este sábado en vigor de permitir que los ciudadanos salgan a hacer deporte o a pasear, Casado ha reiterado que "hay que tener alguna otra medida porque si no la economía va al caos".

"Los españoles no pueden pasarse ilimitados más en casa, en un estado ya más de excepción sin que el gobierno haya puesto las medidas, el material de protección, el test o la planificación de una reapertura económica", ha añadido.

Por último, preguntado por el último barómetro realizado por ABC/GAD3, que indica que el PP de la Comunidad de Madrid obtendría más votos que en las últimas elecciones, el líder del PP ha aplaudido la gestión de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso frente a la pandemia: "Eso quiere decir que está acertando cómo se hace política, que es con cercanía, transparencia y eficacia". En este sentido, ha defendido que Ayuso es el "ejemplo" de lo que los 'populares' querían hacer "a nivel nacional".