Casi mil castellonenses tienen el 'ok' para un ingreso mínimo vital que avanza lento

Cerca de un millar de castellonenses han obtenido el reconocimiento automático para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante la primera semana del inicio del plazo para solicitar esta nueva y reivindicada ayuda estatal aprobada en tiempos de coronavirus. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón explicaron que se trata de un total de 965 personas de la provincia que ya están reconocidas como beneficiarias, dado que ahora ya cumplen requisitos al cobrar prestaciones económicas como la de hijos a cargo. Así, en estos casos, «que van a ser más», a medida que se vayan revisando expedIentes, cobrarán la nueva paga «a finales de mes», apuntaron.

Actualmente, el IMV se puede pedir vía electrónica o por correo postal, y se cuenta con un teléfono de información para atender consultas. Recién puesto en marcha, durante la semana pasada en la provincia se registraron las primeras peticiones por el canal electrónico, de las cuales ya hay 417 «autentificadas».

La agilidad de la tramitación será clave para evitar cuellos de botella y retrasos en los pagos como ha ocurrido con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), tramitados por el SEPE. El Ministerio apunta que se ha contratado personal de apoyo de la empresa Tragsa para evitarlo.

Con todo, los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reclamaron vía el sindicato CSIF «más medios técnicos y formación» para agilizar. «Muchos trabajadores no han recibido el curso completo ni les han explicado cómo acceder a las plataformas de otros organismos para cuadrar datos de cada solicitud y tramitarla», enfatizaron. «Falta organización y no disponen de los medios necesarios. Ello genera dudas y la única opción que les dan es que, conforme surjan, las canalicen con su coordinador. Si los políticos realizan el anuncio y no aportan medios se genera indefensión y situaciones de tensión entre usuarios y funcionarios», reseñaron.

Una web para consultar el estado de la petición

La brecha digital es uno de los obstáculos a los que se enfrenta al usuario, pues prácticamente para pedir la ayuda debe recurrir casi exclusivamente a internet, servicio que no siempre tiene por la falta de recursos. También es a través de la web de la Seguridad Social donde se puede consultar el estado de la solicitud y conocer si ha resultado aprobada esta ayuda de hasta 1.015 euros a mes.

Cruz Roja llamará por teléfono a 16.300 castellonenses

Cruz Roja llamará a 16.300 castellonenses para informar y acompañar en la solicitud a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobada por el Gobierno central. En toda la Comunitat prevén asesorar a más de 100.000 personas; de ellas, 50.000 en Alicante y 34.000 en Valencia.

En concreto, la entidad realizará llamadas de seguimiento a personas en situación de vulnerabilidad, usuarias de los proyectos, para acompañarles en este trámite. Se trata de personas de entre 23 y 64 años, así como usuarios de los proyectos de Trata, Prostitución y Violencia de Género a partir de 18 años, dado que pueden ser susceptibles de esta prestación. Otra de estas acciones de Cruz Roja es el lanzamiento de una guía práctica sobre el Ingreso Mínimo Vital para resolver las dudas.

Los ayuntamientos no podrán atender si no hay refuerzos

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) constató ayer durante una reunión del grupo de trabajo de Servicios Sociales que los ayuntamientos siguen gestionando la renta valenciana pero necesitarían más medios para tramitar el Ingreso Mínimo Vital sin verse desbordados. El secretario general de la FVMP, Vicent Gil, recordó que a nivel estatal el Gobierno ha hecho una propuesta de convenio a la FEMP pero tanto consistorios como los profesionales de Servicios Sociales no lo ven viable si no se acometen refuerzos «económicos, personales y técnicos».