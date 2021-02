Castelló no convocará otro consell escolar por la 'no Magdalena' lectiva

No esperes hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Castelló, Francesc Mezquita, parece tener claro este axioma y, por tanto, no tiene previsto convocar al Consejo Escolar Municipal (CEM) para votar de nuevo sobre los días lectivos de la no Magdalena. Su argumento es muy sencillo: este órgano ha votado en tres ocasiones sobre este asunto (en la última convocatoria de manera exclusiva) y en las tres el resultado ha sido el mismo: que sea no lectiva. «Por tanto, no se considera necesaria una cuarta votación», resume el edil.

Salió así al paso de la petición de Ciudadanos de convocar de nuevo este órgano para «dar una solución a las familias apostando por la Magdalena lectiva».

LA DIVISIÓN SIGUE

Nada hace prever que el resultado vaya a ser distinto, pues profesores y padres siguen divididos.

Así, Alejandro López, desde el sindicato mayoritario, el STEPV, expuso: «En absoluto nos parecería correcto volver a convocar el CEM por esta cuestión ya que el procedimiento se hizo como correspondía». «Ya se decidió el calendario escolar cuando tocaba. Después, en un segundo CEM se atendió a la petición y se desestimó. Posteriormente llegó la propuesta de la alcaldesa, Amparo Marco; tuvimos el debate correspondiente y salió la votación como salió», agregó, asegurando que existen resoluciones de la Conselleria sobre el funcionamiento de estos órganos y todas se pronuncian en el sentido de que los miembros natos, como regidores, no se pueden abstener, y no es la primera vez que pasa en un Consell Escolar Municipal. Este sindicato sigue defendiendo que la Magdalena no sea lectiva.

Hay que recordar que tanto Mezquita como Jorge Ribes (concejal socialista) votaron a favor de la Magdalena no lectiva, este último aseguró que por error.

LOS PADRES

Así lo recuerda el presidente de la federación de asociaciones de padres católicos Concapa, José Antonio Rodríguez, quien al igual que la FAMPA Penyagolosa, que representa a las asociaciones de la pública, se muestra a favor de la Magdalena lectiva: «No tiene ningún sentido que la gente de Castelló no vaya estar de vacaciones porque no hay Magdalena y sus hijos sí lo estén, teniendo que ir a escoleta o con familiares, lo que no es lo más apropiado en pandemia».

Rodríguez señaló que la alcaldesa, Amparo Marco, podría pedir al concejal que convoque al CEM, pero que «si no hay un cambio de votación es absurdo», reconoció, a ocho días del inicio de las no fiestas, pues el sábado 6 hubiera sido la mascletà de Inici.

EL TIEMPO SE AGOTA

El presidente de Concapa señaló que el tiempo se agota porque de urgencia se puede convocar el Consejo Escolar en 48 horas, pero luego debe reunirse, votar y remitir el nuevo acuerdo a la Conselleria. Y la semana siguiente ya es la ‘no Magdalena’. Además, se están ofertando ‘escoletes’ a las que el cambio también les afectaría.

Respecto a las declaraciones de Marco, que en MediTV se pronunció a favor de que haya clases esos días, debido a que no habrá fiestas y los colegios son seguros, Rodríguez señaló que «No sé si es un brindis al sol pero lo veo bastante complicado» que sea a través del CEM resumió Rodríguez.

SOLO LA CONSELLERIA PODRÍA FRENARLO

No obstante, Rodríguez señaló que cabría otra posibilidad. "Nos encontramos en situación de pandemia y lo que en una situación ordinaria no es factible en pandemia sí", señaló, aunque vio complicado que el trámite sea vía Consejo Escolar.

En ese sentido, fuentes municipales recordaron que la alcaldesa, Amparo Marco, ya elevó a la Generalitat (Sanitat y Educación), la situación para que evaluaran la conveniencia o no de mantener el calendario.