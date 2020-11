Castellón opina sobre la vacuna contra el Covid-19

El pasado 9 de noviembre, la farmacéutica estadounidense Pzifer anunció que había conseguido una vacuna contra la Covid-19 con una efectividad del 90 %. Pocos días después, la vacuna rusa Sputnik V también afirmaba que había encontrado una cura con una eficacia del 92 %. Pero esto no acaba ahí, ya que la biotecnológica Moderna informaba que su cura era mejor con un 95 % de éxito.

Tras el anuncio de Pzifer, el Gobierno de España compró 20 millones de dosis a esta farmacéutica con el objetivo de inmunizar a 10 millones de habitantes. Salvador Illa, Ministro de Sanidad, afirmaba que “a finales de este año o a principios del que viene llegarían las primeras dosis” y que “esperaban firmar más contratos con otras compañías farmacéuticas”. No obstante, los datos del CIS no eran tan optimistas, ya que según la última encuesta realizada por el organismo de Tezanos, el 47 % de los españoles se muestran reacios a vacunarse, lo que comporta que casi la mitad de la población no la quiera.

Por ello, el periódico Mediterráneo ha salido a la calle para preguntar a la población castellonense si confía en las vacunas y si estarían dispuestos a ponérsela. Muchos coincidían en una misma idea: “Me esperaré a ver los primeros resultados y, en función de ellos, decidiré si ponérmela o no”. Sin embargo, algunos pocos ciudadanos tenían otra opinión: “Sí que me vacunaré porque confío en la ciencia y habrá pasado todos los controles necesarios”.

Sin embargo, también hemos encontrado a más parte de la población que no están dispuestos a vacunarse en ningún caso. “No pienso ser una especie de cobaya para el Gobierno de España”, decía un castellonense. Algunos otros, incluso añadían condiciones para que se les inyectara la cura: “Solo me la pondré si me obligan por ley”.

Por ello, Castellón refleja las dudas que existen en torno a la vacunación y constata los datos del que muestra el CIS en su última encuesta. La gran mayoría quiere esperar a ver los efectos que tendrán las primeras dosis, por lo que refleja la poca confianza que hay en el fármaco contra la Covid-19 en la actualidad en Castellón y en todo el país.