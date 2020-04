Castellón acelera preparativos para despertar del letargo por el coronavirus en junio

Será un camino difícil y con obstáculos duraderos el de encontrar oportunidades dentro de una crisis como la causada coronavirus, con unas consecuencias colosales. Pero la esperanza y el optimismo no desvanecen entre los sectores económicos de Castellón, que ya tienen la vista puesta en junio, concretamente el día 8, cuando se activará la fase 3 del plan de desescalada establecido por el Gobierno. Será el inicio del despertar del obligado letargo provocado por la pandemia. El momento de marcar el rumbo en dirección a la nueva normalidad.

Para hacerlo posible, son muchos los negocios que aceleran los preparativos para reactivar su actividad, en algunos casos ya a partir del próximo lunes, día 4, cuando entrará en vigor, a falta de su confirmación en el BOE, la etapa de preparación, que se alargará hasta el 11 de mayo. En este espacio temporal, se permitirá la apertura de locales y establecimientos: con cita previa, para la atención individual de los clientes, como restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio deberá prestarse con la máxima protección posible. En este sentido, desde la patronal turística Ashotur ya han remitido una circular a sus asociados para informarles de cómo gestionar esta alternativa con seguridad, habilitando un mostrador o preparando los menús con dos horas de antelación.

TRABAJADORES DE TURISMO // El sector turístico se plantea ir recuperando trabajadores de los ERTE, poco a poco, en base a las necesidades. Y es que pasará por varios ciclos. Los bares primero podrán servir a domicilio, luego abrir terrazas con un aforo de un tercio hasta poder atender a clientes en el interior. Todo un reto.

Los hoteles podrán reanudar la actividad el 4 de mayo, pero ya indicaron desde Altur-Hosbec que la mayoría no se activará hasta que se permitan los desplazamientos entre provincias; piden alargar los ERTE seis meses más si finaliza el estado de alarma; y están preocupados porque no hay fecha para reabrir fronteras y aeropuertos.

«Sin operación aérea internacional no habrá turismo que se recupere ni actividad que pueda garantizar una vuelta a la normalidad en niveles razonables», indicaron los empresarios turísticos. «El plan del Ejecutivo central de desescalada no puede ser un salvavidas lleno de hormigón para el turismo. Se necesita un planeamiento de protección con medidas de carácter laboral y financiero-fiscal pactadas con los sindicatos», agregaron.

LISTAS EN PELUQUERÍAS / Otra de las ofertas que se pondrá en marcha en esta fase 0 es la de las peluquerías que, a buen seguro, esperaba mucha gente tras más de mes y medio de confinamiento de tintes y cortapelos caseros. Un buen número de estas acumulan largas listas de espera. Asimismo, para acudir a estos locales, a partir de la próxima semana, será necesario tener concertada esta petición, con prioridad par los mayores de 65 años. No faltarán las obligadas precauciones de seguridad, que todavía levantan dudas entre las gerencias de salones de belleza o barberías desde que arrancó el aislamiento.

COMERCIO // Tiendas de productos como ropa y, en general, el pequeño comercio deberán esperar una semana (11 de mayo) para abrir sin cita previa. Se hará con un aforo limitado al 30% y siempre con una distancia de dos metros entre compradores. Se excluyen grandes superficies, que tendrán permiso el 25 de mayo para abrir en parte --sin uso de zonas comunes-- y, ya al completo, el 8 de junio.

La crisis del coronavirus se ha llevado por delante bodas, bautizos y comuniones, pospuestos. En breve, se podrán celebrar, pero con presencia limitada de invitados, que no todos aceptan. En las funerarias, las despedidas de los difuntos, ahora con apenas tres familiares, serán algo más cálidas, al permitir los velatorios. H