Castellón acumula 8.000 vacunas contra el coronavirus sin poner

La Comunitat ha pisado el acelerador para dejar de estar entre las autonomías de España con un menor porcentaje de vacunación contra el covid-19 hasta situarse en los puestos de cabeza, pero esta mejora en el ritmo está siendo más lenta en la provincia de Castellón, si se tiene en cuenta, como informó ayer Mediterráneo, que la Conselleria de Sanidad solo había administrado hasta el lunes 6.526 de las cerca de 10.000 dosis recibidas que corresponden a Castellón, es decir, un 60% del total, mientras que el global en la región ascendía al 80% del total recibidas las dos primeras semanas de campaña, según cifras facilitadas por la consellera Ana Barceló. Ayer Sanidad informó de que, en el conjunto de la Comunitat, se habían administrado ya 57.223.

Por tanto, sin contabilizar las administradas ayer en residencias y centros de salud de Castellón, cuya cifra diaria Sanidad no facilita, la provincia cuenta con casi 8.500 dosis de Pfizer en los ultracongeladores, ya que este lunes llegó un nuevo cargamento de inyectables del que a Castellón correspondían 5.000.

Los sindicatos insisten en que es posible acelerar aún más la campaña y achacan este menor porcentaje de cobertura en Castellón al «lento» inicio de la vacunación. «Hay que poner aún más el turbo, porque hay margen. A este ritmo será imposible cumplir los plazos», aseguró ayer la portavoz en asuntos sanitarios y sociosanitarios de CCOO, Encarna Barragán. Y es que los planes del Gobierno central pasan porque el próximo verano un 70% de la población esté inmunizada. Un objetivo imposible de cumplir, actualmente, atendiendo tanto a la velocidad de la campaña como a la disponibilidad de dosis.

Tanto CCOO como Satse insisten en la necesidad de disponer de más información sobre el cronograma de trabajo diseñado.

El portavoz de Satse en Castellón, José María Calas, afirmó ayer que, a falta de concretar cifras exactas, el nivel de vacunación entre el personal sanitario rondaría, aproximadamente, el 25% en el departamento de salud del General, el 30% en el de la Plana y el 20% en el de Vinaròs. En el caso del General, ayer Sanidad informó de que, entre el viernes y el lunes, se habían vacunado 1.778 sanitarios. Por ejemplo, ayer se administró la primera dosis de Pfizer en centros de salud de Castelló, como 9 d’Octubre, Gran Via, Palleter, Rafalafena o Fernando el Católico, así como de Almassora, Borriol o l’Alcora.

Residencias

Donde también se inmunizó ayer fue en residencias como la de Morella, donde murieron cerca de 30 residentes durante la primera ola, o en la de Vilafranca. La inmunización cuanto antes de este colectivo de máximo riesgo, que llegará una semana después de recibir la segunda dosis, resulta crucial para mitigar los contagios en estos centros durante la tercera ola. Actualmente, hay en la provincia de Castellón 18 residencias con algún caso.

La coordinadora de la sección Civil de la Fiscalía de Valencia y responsable en la Comunitat de hacer el seguimiento de las residencias, Ana Lanuza, ha elaborado un informe que ha trasladado a la Fiscalía de Madrid con los últimos y «preocupantes» datos de covid-19. También ha advertido de que hay tutores que no están dando su autorización para la vacuna, aunque la patronal de las residencias aclara que son una minoría. Si el rechazo no se debe a un motivo justificado, desde la Fiscalía no descartan reclamar una autorización judicial.

Hoy se distribuirán entre hospitales de enfermos crónicos de la Comunitat las primeras 3.000 dosis de Moderna que llegaron ayer a España.