Castellón lucha contra el cambio climático con bonificaciones fiscales

El 28 de noviembre del 2019, el Parlamento Europeo declaró la «emergencia climática» y pidió que toda la legislación de la Unión Europea (UE) estuviera en línea con el objetivo de combatir el calentamiento global. Hace unas semanas, dentro de los planes para mitigar el impacto de la covid-19 y proteger a los ciudadanos, la economía y promover la solidaridad, la UE ahondó en el llamado Pacto Verde, comprometiéndose a destinar más de medio billón de euros, parte de los cuales irían a parar a los ayuntamientos con la vista puesta en multiplicar los proyectos por un mundo más limpio y saludable.

En este sentido, la Concejalía de Transición Ecológica de Castelló tiene en mente bonificaciones fiscales, una nueva ordenanza con el fin de propiciar el autoconsumo energético y una central de compra de energía destinada a los sectores rústico e industrial como pilares en materia de transición ecológica.

CONTINUIDAD

El Ayuntamiento de Vila-real lleva ya ocho años trabajando en líneas de fomento de las energías renovables. «Vamos a seguir incidiendo en esta línea; en particular ahora, cuando se hace necesario un esfuerzo colectivo de reconstrucción socioeconómica que debe ser sostenible y ecológico, o no será», valora el concejal de Servicios Públicos, Francisco Valverde, área que desarrolla un plan de impulso en consonancia con las líneas de ayudas europeas a la transición ecológica. Las bonificaciones fiscales a proyectos estratégicos y a los vehículos no contaminantes, incluidas en la última ordenanza fiscal de la contribución, son también acciones impulsadas recientemente con el objetivo de favorecer el uso de energías verdes y el desarrollo sostenible.

El consistorio de Almassora ha reservado, en este 2020, 180.000 euros para la compra de 10.200 cubos de 10 litros y las correspondientes bolsas biodegradables de uso doméstico para implantar la recogida de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. El proyecto, además del reparto de cubos domésticos, supone la distribución de 410 contenedores de 1.100 litros por las calles. La intención es implantar el sistema de recogida gradualmente.

Recientemente, la Vall d’Uixó aprobó también la bonificación para vehículos eléctricos o híbridos. Informa Mònica Mira.

Orpesa arranca un proyecto para renovar el alumbrado público del municipio por luminaria de tecnología led. María Jiménez, su alcaldesa, explica que han iniciado «una auditoría del consumo de luz, lo que permitirá lograr un ahorro energético importante». Benicàssim, cuya alcaldesa, Susana Marqués, representa a la localidad en la Red de Ciudades por el Clima, ha comenzado los trámites para ser integrada en la Red Española de Ciudades Saludables, después de que en 2019 fuera declarada como una de las poblaciones del mundo con el aire más limpio, según la OMS. Informa Eva Bellido.

'SMART VILLAGES', LA NUEVA PLATAFORMA DE DIPUTACIÓN

En puertas del estado de alarma, la Diputación de Castellón presentó el proyecto europeo Smart Villages, gracias al cual pone al alcance de los municipios una plataforma que permite gestionar los recursos municipales de manera sostenible y eficiente. El diputado de Ciclo Integral del Agua, Renovables, Residuos y Reciclaje, Ignasi Garcia, explicó que Smart Villages es una herramienta «para que las pequeñas localidades no se queden a la cola en el proceso de transición ecológica que reclama el contexto actual de emergencia climática». Así, facilita información sobre gasto económico y la huella de carbono que generan para aplicar medidas que optimicen el funcionamiento de las instalaciones. Iniciativa que se suma a la que en 2019 aprobó, destinando 620.000 € para renovar el alumbrado público en 16 pueblos de menos de 20.000 habitantes.