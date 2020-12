Castellón sigue en el top de la lista de espera quirúrgica pese a mejorar

Más de 7.000 personas aguardan una operación en hospitales públicos de la provincia de Castellón, 50 más que hace un mes. Dos centros castellonenses ocupan el farolillo rojo de la Comunitat, con esperas de más de seis meses, aunque las cifras han mejorado respecto a septiembre, según los datos publicados ayer por la Conselleria de Sanidad.

La media estructural autonómica es de 120 días de demora, 12 menos que en octubre, pero lejos de los 86 fijados en enero.

LISTA DE ESPERA POR HOSPITALES

El Comarcal de Vinaròs ocupa el furgón de cola de la Comunitat, con 198 jornadas. Si bien en el último mes los plazos se han reducido (-4) y presenta el mejor registro de esta segunda ola, sigue estando peor que en enero, antes de la irrupción del covid (+74 días).

El Provincial de Castellón, penúltimo del ranking valenciano, suma 196 jornadas, dos más que en octubre y +42 respecto a enero.

En cambio, el General de Castelló ha dejado de estar en las últimas posiciones al haber reducido en 32 lunas el tiempo de espera, de 162 días en noviembre.

La Plana es, con diferencia, el que mejor situación presenta, con 97, es decir, 12 menos que en octubre pero 29 más que en enero.

EFECTOS DEL COVID /

Analizando los datos, Encarna Barragán de CCOO, resalta que «quizás es en el General de Castelló donde se han mejorado más las cifras en la segunda ola (-61 respecto a septiembre), y paulatinamente en el Provincial (-33). El Comarcal de Vinaròs es el que menos ha reducido estas esperas, «dado que allí la presión asistencial era mayor; el 50% de las cirugías programadas se suprimieron», añadió Barragán. Por el momento, según CCOO, en esta segunda ola, la presión asistencial no ha obligado a suspender operaciones en el General.

SEGUNDA OLA /

Barragán señala que las cifras se dispararon más en la primera ola, porque se tuvo que paralizar tanto el autoconcierto como muchas cirugías programadas, mientras que ahora se están reduciendo las demoras.

Especialmente lo que más se está rebajando, según Barragán, son aquellas intervenciones que mayor promedio de espera presentan, por encima de seis meses. No obstante, matizó siguen aumentando en las de 0 a 90 días (+ 943 personas entre septiembre y noviembre en Castellón).

LAS CIRUGÍAS PENDIENTES /

Los hospitales castellonenses tienen a 7.336 pacientes pendientes de pasar por quirófano. De ellos, 3.127 aguardan más de 180 días. En el conjunto de la Comunitat la cifra asciende a 59.418, o sea 1.466 más en un mes.

LAS ESPECIALIDADES /

En Castellón, las especialidades con peores plazos son Cirugía Ortopédica en Vinaròs (263 días); Urología y Cirugía Pediátrica en el General, con 267 y 261 respectivamente; así como cirugía Plástica en el Provincial con 242 días.



REFUERZOS / CCOO sigue insistiendo en la necesidad de recursos. El Plan Óptima permitió contratar 20 efectivos extra en la provincia para mejorar los tiempos de atención y lo normal es que se renueve dicha dotación, aunque como pasó ya en la primera ola, si se necesitan recursos adicionales (respiradores, especialistas, etc.) para el covid se podrá hacer menos plan de choque, recordó CCOO. No obstante, la idea es no suspender, mientras la presión del covid lo permita. De hecho, Barragán recordó que ya hay acuerdo del Consell para desarrollar el autoconcierto en el 2021. Desde Conselleria no hicieron valoración. H