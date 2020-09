Castellón, sin médicos ni enfermeros jubilados en la lucha contra la pandemia

La falta de personal sanitario es un hecho reconocido y criticado por sindicatos y colectivos profesionales, que recuerdan por activa y por pasiva a la Generalitat que la sanidad pública está «al borde del colapso». Además, las bolsas de trabajo de medicina y enfermería se encuentran vacías, pues todas las personas que figuraban en ellas ya han sido llamadas para incorporarse al sistema público. Por ello, los Colegios de Medicina y Enfermería de la Comunitat han propuesto a la consellera Ana Barceló la incorporación de profesionales jubilados que, de forma voluntaria, quieran colaborar en la gestión de la pandemia. Así se lo trasladaron a la máxima responsable de la salud pública en la reunión mantenida este martes.

La idea es que los voluntarios colaboren en tareas que no los exponga directamente al virus --como por ejemplo la de rastreadores o la asistencia telefónica--.

En comunidades como Madrid, zona cero de la crisis sanitaria y donde la presión asistencial se tornó insoportable, sí se procedió la pasada primavera al reclutamiento de profesionales retirados. En cambio, en la Comunitat ese paso no llegó a darse.

La iniciativa podría ponerse ahora en marcha en Valencia y Alicante con relativa facilidad, pues estas provincias tienen ya una lista elaborada de médicos jubilados que en su día mostraron interés por ejercer y colaborar en la pandemia y no dudaron en inscribirse. La cosa, sin embargo, es distinta en Castellón y es que ni el Colegio Oficial de Médicos ni tampoco el de Enfermería cuenta con esa recopilación de profesionales.

Tal y como han confirmado estos colectivos a Mediterráneo, tan solo tres o cuatro facultativos de la provincia solicitaron en su día información al respecto, aunque no llegó a elaborarse ningún listado por la falta de voluntarios. En el caso de los enfermeros, tampoco se realizaron inscripciones.

CRÍTICAS DEL PPCS

La portavoz del PPCS, Begoña Carrasco, lamenta el auge de los contagios por covid-19 en la capital de la Plana y que esta «siga sin contar con medidas específicas de refuerzo sanitarias, de seguridad y de desinfección». «Somos de los pocos municipios de la provincia que no ha repartido mascarillas a la población, no ha hecho test y no ha establecido protocolos extraordinarios y calendarizados de desinfección de las vías y espacios públicos», asegura la concejala popular.

Castellón rozó ayer el récord de positivos por coronavirus diarios en la actualización de la Conselleria. La provincia registra 91 casos más --el 24 de agosto se llegó a 94-- y tres nuevos brotes en Castelló, Betxí y les Alqueries, con tres infectados en cada uno de ellos. En el último balance diario no se han tenido que lamentar víctimas mortales en la provincia, que se mantiene en 230 muertes desde que comenzara la crisis sanitaria. Sí hubo cinco víctimas en la Comunitat Valenciana, donde se identificaron 743 infectados y 28 focos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 468 personas ingresadas: 47 en la provincia de Castellón, con 8 pacientes en UCI; 159 en Alicante (26 en cuidados intensivos); y 262 en Valencia (33 de ellos críticos).

Por otro lado, se han dado 428 altas más a pacientes con coronavirus. Así, el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 30.424 (3.658 en Castellón).

Hay positivos en cuatro asilos de la provincia, pero ninguno de ellos está bajo vigilancia activa de la Generalitat Valenciana.