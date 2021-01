Castellón tiene vacunas para todas las residencias sin poner desde hace 7 días

El retraso en la campaña de vacunación contra el coronavirus en las residencias está provocando un aluvión de críticas. Los profesionales sanitarios denuncian la «falta de planificación» y exigen acelerar el proceso de forma urgente para lograr cuanto antes la inmunización de los colectivos d máximo riesgo ahora que los efectos de la tercera ola empiezan ya a notarse. Según datos del Ministerio, la Comunitat, hasta ayer, solo había administrado 8.586 dosis, es decir, un 14% de las 61.225 suministradas, situándose entre las autonomías con un menos porcentaje. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, achacó ayer la demora a una «reprogramación» y evitó dar cifras concretas sobre los viales ya puestos.



«Una campaña tan importante no puede empezar así, no hay justificación. Ha quedado claro que no hay un verdadero programa de vacunación», criticó el portavoz de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria en materia de vacunación, el doctor Germán Schwarz. «Se puede entender que hubieran decidido por prudencia poner solo el 50% de las dosis para asegurarse vacunas para la segunda, pero lo que está pasando no tiene explicación», lamenta este experto, quien insiste en que es «criticable que se pierdan días para inmunizar a la población más sensible».

Y es que el malestar por el retraso ha venido motivado por el hecho de que los días 1, 2 y 3 no se vacunara a los residentes y personal de residencias a pesar de haber vacunas disponibles para ello. Por ejemplo, el martes 29 de diciembre llegaron 5.000 dosis a Castellón, inyectables suficientes para poder poner la primera dosis de Pfizer a los cerca de 3.000 residentes y 1.500 sociosanitarios de la provincia de Castellón. Además, el lunes se recibieron otras 5.000.

El Consell promete intensificar la campaña

Ante la situación, ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicó que «la obligación» de la Administración es «evitar retrasos injustificados» y, por eso, «se intensificará» el proceso de vacunación con «eficacia y seguridad». Así aseguró que las residencias sin brotes activos habrán recibido la primera dosis entre el lunes y el martes, lo que se traduce en una treintena en Castellón, y empezará también la vacunación del personal sanitario. Hoy, pese a ser festivo, y el sábado sí habrá vacunaciones en residencias.

Enfermería reclama recursos

Las enfermeras tienen un papel clave en el proceso d e vacunación al ser las encargadas de administrar los viales. Por tanto, de nuevo, se pone de manifiesto la falta de estas profesionales. «Es urgente que se refuerce el personal de los centros de salud y hospitales. Un correcto protocolo de vacunación pasa necesariamente por la contratación inmediata de enfermeros y enfermeras», señala el presidente del Colegio de Enfermería, Francisco Pareja. Desde el sindicato Satse, su secretario en Castellón, José María Calas, apuesta por ofrecer prolongaciones de jornada para cubrir todo el día.

El Ejército dispuesto a vacunar

Algunos expertos llevan semanas alertando de que ante la falta de profesionales sanitarios se pida colaboración al Ejército y a la sanidad privada para poder completar cuantos antes el proceso de vacunación, especialmente, ahora que ha quedado demostrado que la mayoría de dosis disponibles no han sido administradas. Ayer Defensa dio un paso adelanto y la ministra Margarita Robles informó de que el Ejército tiene plena disponibilidad para ayudar con el plan de vacunación en el momento en el que las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas o el Ministerio de Sanidad lo precisen.

Robles se manifestó así tras visitar la Unidad de Verificación Epidemiológica que lleva a cabo la misión Baluarte para el covid-19 y que está ubicada en el Cuartel General de la Armada.

«Las Fuerzas Armadas están operativas para todo lo que nos pidan las autoridades sanitarias», enfatizó la titular de Defensa, quien recordó que los militares «actuaron inmediatamente» hace dos semanas cuando se les solicitó ayuda para transportar las vacunas a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En este sentido, Robles resaltó la labor «tan importante» que han desarrollado los rastreadores militares, ya que no solo se han encargado de localizar a los infectados, sino que también han acompañado y dado apoyo por teléfono a todas las personas mayores que están solas.

Por último, hizo referencia a las labores de desinfección en residencias y otros centros que se llevaron a cabo desde el comienzo de la crisis sanitaria del coronavirus y que, actualmente, continúan realizando.