Castellón vive su día más trágico con 11 muertos por covid-19

La provincia de Castellón vivió ayer la jornada más trágica desde el inicio de la pandemia al registrar 11 muertos en solo 24 horas. Hasta ahora la cifra máxima de fallecimientos diarios era de ocho. Esta circunstancia pone de relevancia el mensaje que están lanzando las autoridades sanitarias de que todavía se está en la etapa más dura, a pesar de que el número de altas aumenta, 35 más hasta 142; los ingresos tienden a bajar y los nuevos contagios apuntan a un descenso al añadirse 23 positivos hasta sumar 899. Este número asciende respecto a los siete nuevos positivos de la pasada jornada porque se han incrementado las pruebas diagnósticas realizadas mediante PCR, según apuntó la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

La Comunitat Valenciana registró un total de 212 nuevos casos positivos hasta situarse en 7.655 y volvió a sufrir un nuevo repunte en el número de fallecidos, con 52 víctimas más, hasta las 724, 218 de ellas en residencias. Además, cuatro de estas personas fallecidos son sanitarios que ejercían en la provincia de Valencia.

Respecto al total en España, se registran 146.690 casos confirmados, 14.555 fallecidos, 757 más que el día anterior, y 48.021 recuperados de covid-19.

En cuanto al recuento oficial de los datos, el debate se centra ahora en si se están contabilizando todas las defunciones por coronavirus, dado que solo se dan a conocer aquellas en las que a la persona fallecida se le ha realizado la prueba, pero los registros civiles están alertando de que los fallecimientos están siendo más de los cuantificados. En este sentido, la consellera de Sanidad ha indicado que no descartan que la cifra de muertes por covid-19 sea mayor, aunque advierte de que tardarán bastante tiempo en poder concretarlo, ya que antes deben llegar los datos de los registros civiles a Salud Pública que debe procesarlos, un procedimiento que en circunstancias normales tarda unos tres meses.

«Puedo entender que se hayan producido más fallecimientos y no tengamos la prueba; puede darse el caso, claro que sí. Esto no es una ciencia exacta», remarcó Barceló al respecto.

Casos por municipios

Cataluña fue la primera comunidad en realizar un mapa del coronavirus por municipios, una acción a la que la Conselleria de Sanidad se ha negado tajantemente, incluso dejó de informar sobre los fallecimientos por residencias de mayores. Ahora parece que el criterio va a cambiar, ya que ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trasladó a los grupos parlamentarios de Les Corts que la Conselleria ofrecerá información por municipios «si no hay ninguna situación de seguridad sanitaria que lo impida» y «fijando, probablemente, para ello un umbral mínimo de habitantes por localidad que permita respetar el derecho a la confidencialidad que tienen las personas afectadas». La disponibilidad de estas cifras era una reivindicación de numerosos ayuntamientos.

Durante la la reunión se constató que la situación generada por la expansión del coronavirus ha mejorado en la Comunitat, aunque el número de muertos sigue siendo elevado.