Castellonenses que sufren el llamado covid persistente

Se sienten «los invisibles» de la pandemia y reclaman a la Conselleria de Sanidad la puesta en marcha de unidades especializadas para trata su dolencia. Sufren el llamado covid persistente, es decir, arrastran desde hace meses síntomas de la enfermedad, como el dolor de cabeza, la fiebre o la fatiga e, incluso la pérdida de memoria, a pesar de no tener, a priori, ya el virus activo. Además, algunos no han generado anticuerpos, por tanto, no son inmunes.

Casi un centenar de estos enfermos en la Comunitat, algunos de ellos de la provincia de Castellón, se están uniendo para reclamar una mejor atención y mayor visibilidad a su dolencia. Hace unos días la remitieron a la Conselleria de Sanidad una carta explicándole su problemática y pidiéndole que el sistema sanitario no «les deje solos» y analice cada una de las problemáticas. Saben que el desconocimiento del virus y de su comportamiento es todavía una realidad, pero plantean la creación de unidades específicas como ya han anunciado Cataluña y el País Vasco que van a poner en marcha para estos pacientes.

Estudios

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) abordó el covid persistente y hace varias semanas lanzó los resultados de una encuesta realizada entre este tipo de pacientes en la que se ponía de manifiesto que el perfil más frecuente de los enfermos con esta dolencia responde al de una mujer de 43 años, sin patologías previas, que lleva más de 185 días con síntomas persistentes de covid-19 tras haber sido contagiada de la enfermedad en la primera ola de la pandemia.

Los síntomas más frecuentes son el cansancio, malestar general, dolores de cabeza, bajo estado de ánimo, dolores musculares o la falta de aire. Otros son dolores articulares, falta de concentración o déficit atención, dolor de espalda, presión en el pecho, ansiedad, febrícula, tos o fallos de memoria.

Desde la SEMG insisten en que es «esencial» la investigación de la enfermedad y la profundización en sus causas.

En este sentido, se barajan dos hipótesis posibles para explicar esta patología. Por un lado, que el virus pueda persistir fuera de los lugares donde habitualmente se busca, ya que la PCR solo examina la zona orofaríngea; y, por otro, que el virus haya producido una cascada inflamatoria crónica, creando una afectación inmunológica.

Testimonios

«He tenido ocho infecciones pulmonares»

Sara Haro tiene 33 años y vive en Vinaròs. Lleva desde el inicio de la pandemia arrastrando los síntomas del covid-19. «Empecé con síntomas el 18 de marzo. Creía que era ansiedad, una presión en el pecho muy rara, febrícula, dolor de cabeza y cansancio. Tras varios días llamando informando sobre lo que me pasada a mi centro de salud no me daban credibilidad ninguna y me decían que seguramente sería una gripe». El 29 de marzo su situación empeoró y le hicieron una PCR que dio positivo.

«Cada tres o cuatro semanas empeoró y si no tomó antibióticos lo síntomas se agravan. He tenido ocho infecciones pulmonares», señala esta mujer. «Me han hecho varias pruebas y salen varias cosas mal, por lo que siguen mirándome sin darme respuestas de qué me pasa. Llevo ya cuatro PCR y dos serologías y ni rastro de anticuerpos», lamenta.

«Espero que pronto esto termine, porque el covid fue muy duro, pero esto es una pesadilla. Nos sentimos incomprendidos y abandonados, solo queremos que se nos trate y poder hacer una vida normal», afirma.

«Pedimos que nos traten, es como un agujero invisible»

Elisabet Merino tiene 46 años y vive en Burriana. Lleva meses luchando para que sé dé visibilidad al llamado covid persistente y desde Sanidad se les «tenga en cuenta» a la hora de analizar con pruebas las dolencias derivadas del virus que sufre. Ella vivía en Islandia cuando estalló la pandemia y regresó a Burriana. Cree que se contagió en el aeropuerto en el viaje de vuelta. «Sufrimos un vacío sanitario absoluto, nos tratan como si estuviéramos locos», lamenta Merino.

Sufre desde entonces episodios de fatiga crónica, malestar general y cierta «niebla mental». «Se me olvidan algunas cosas, tengo una sensación de torpeza mental», explica, al tiempo que destaca, que al igual que muchos otros enfermos de covid persistente ha dado negativo en la prueba PCR, lo que genera una gran confusión.

«Nos sentimos como en un agujero invisible, solo pedimos que nos atiendan. A mi deberían haberme hecho una resonancia para verme los pulmones y no me la han hecho», critica.