Cinco muertos en 24 horas elevan a 19 la cifra de fallecidos en Castellón

Son un goteo cada día. Representan la cara más amarga y dolorosa de la pandemia. En menos de 15 días la provincia ha registrado 19 fallecimientos a causa del coronavirus, la jornada del pasado jueves fue trágica, teniendo en cuenta que, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, en solo 24 horas se registraron en Castellón cinco decesos a causa del covid-19. Se trata del peor dato hasta la fecha. Y es que el pico al que tanto eluden los expertos para empezar así a marcar un cambio de tendencia todavía no se vislumbra en la Comunitat Valenciana, donde el número de muertos no para de ascender vertiginosamente hasta situarse en 198, tras sumar 31 más en un día.

Esta dura realidad es la que también se vive en el conjunto de España, donde ayer hubo 769 fallecimientos, siendo la jornada más negra hasta el momento. La cifra total es de 4.934 muertos. De igual modo los positivos siguen al alza con 64.059 casos confirmados en todo el país.

En concreto, en la Comunitat ha habido 332 más hasta contabilizar 3.532 casos. De todos modos el recuento oficial presenta ciertas lagunas, según alertan fuentes sindicales, teniendo en cuenta que, en la provincia de Castellón, ayer solo se sumaron 39 positivos, frente a los 102 de un día antes. Esto se debería a la falta de test diagnósticos, en concreto, reactivos para realizar las pruebas. De ahí que solo se estén aplicando en pacientes que presentan un cuadro más complicado. Además, también han dejado de hacerse para las altas, que se dan tras haber pasado un tiempo prudencial desde el contagio y no presentar síntoma alguno.

En los positivos, uno de los principales colectivos de riesgo que es el de los sanitarios comprende ya 622 contagios, hasta 90 de ellos en la provincia.

Sin duda, una de las asignaturas pendientes es aflorar los casos sospechosos no diagnosticados. Las autoridades insisten en que prevén en breve la llegada de los llamados test rápidos y, mientras tanto, se ha habilitado en la web de Sanidad un apartado para que un paciente solicite cita con su centro de salud si tiene síntomas. Durante solo un día hubo casi 2.000 solicitudes.

Camas libres

Sanidad intentó ayer lanzar un mensaje de calma al asegurar que los hospitales públicos de Castellón tienen 730 camas libres. Los sindicatos lo ponen en duda, teniendo en cuenta que la capacidad total es de unas 1.150. «En el General quedaban solo 20, en la Plana unas 50, pocas en el Provincial y ninguna en Vinaròs». Ahora hay 144 ingresados, 31 en UCI, por el virus.