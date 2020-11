La Comunitat se cerrará hasta después del puente de diciembre

Hasta el 9 de diciembre, es decir, hasta el puente festivo de la Constitución. A priori, esta es la fecha hasta la que se prolongará el actual cierre perimetral de la Comunitat, según planteó ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la segunda edición del Ecoforum organizada por Mediterráneo. «Vamos a reflexionar si podemos alargarlo hasta el 9 de diciembre para hacer una evaluación importante de lo que han sido las medidas y, por tanto, el estado de la pandemia en ese momento», apuntó Puig.

Por tanto, será después de dicha fecha cuando se analizará la efectividad de las restricciones tomadas, no solo el confinamiento perimetral sino también el toque de queda nocturno, la prohibición de reuniones de más de seis personas o la reducción de los aforos en todo tipo de espacios. Y es que el objetivo es poder llegar a Navidad con una incidencia de casos menor que permita dar luz verde a las reuniones familiares y se favorezca la actividad económica propia de dichas celebraciones.

En este sentido, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, destacó ayer que el ritmo de crecimiento del virus se ha paralizado y se está aplacando la curva, «aunque no es suficiente porque lo que necesitamos es doblegarla». «Las medidas aplicadas están dando frutos y no vamos a precipitarnos y mantendremos las medidas en vigor porque no podemos relajarnos, el virus nos la juega cuando bajamos la guardia», señaló Barceló.

A pesar de que el cierre de la Comunitat está en vigor desde el 30 de octubre, será el Supremo el que decidirá sobre si esta medida se ajusta a derecho. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha enviado al alto tribunal el recurso contra la prohibición de salir de la región sin causa justificada, al no considerarse competente sobre este asunto, porque el decreto recurrido, aunque fue dictado por Ximo Puig, solo puede ser efectivo gracias a la delegación de competencias que hizo en su favor el presidente del Gobierno. De ahí deriva el tribunal valenciano la competencia del Supremo.

Ralentización

Tras semanas con la incidencia del virus disparada en la provincia, los datos por municipios publicados ayer por la Conselleria de Sanidad reflejan una tendencia a la ralentización de los contagios en la mayoría de los municipios de la Plana, como Castelló, donde los positivos han empezado a descender, aunque todavía se acumulan 535 en los últimos 14 días.

También se observa un retroceso en Vila-real, que suma 183 contagios, o Burriana (56), mientras que Almassora se mantiene con 102 casos en los últimas dos semanas. El mayor descenso se detecta en Onda (28) y Nules (30), dos de los municipios, que junto a Morella y Vinaròs, cuentan con restricciones desde hace más tiempo debido a una ola de contagios que han podido frenar.

Por contra, la incidencia sigue al alza en la Vall (143), así como en los dos municipios más grandes del norte de la provincia como son Vinaròs, con 206 casos, y Benicarló, que acumula 154.

Balance diario

La provincia de Castellón ha registrado en la última jornada 222 altas frente a 173 nuevos casos, lo que es un indicador positivo sobre la evolución de la pandemia. De todos modos, el virus sigue golpeando y deja cinco nuevos fallecidos, lo que eleva la cifra oficial de decesos a 303 desde el pasado mes de marzo.

La Conselleria ha notificado 13 nuevos brotes en la provincia, la mayoría de ellos en Vinaròs y Benicarló, que son dos de los municipios de la provincia donde más preocupa ahora el avance del virus, ya que su propagación continúa al alza. En concreto, en la capital del Baix Maestrat se han contabilizado cinco brotes de pequeña magnitud, dos de ellos en el ámbito educativo con tres positivos cada uno, mientras que, en Benicarló, ha habido cinco focos, uno de ellos con 12 contagios. El resto se han localizado en Alcalà (4), Traiguera (7) y Càlig (3).

En cuanto a la presión hospitalaria se mantiene estable al haber 145 ingresados por coronavirus, 21 de ellos en estado crítico. En este sentido, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró ayer que el Hospital de Vinaròs, que era el centro de la provincia con mayor carga asistencial, presenta un descenso de ingresos.

La Comunitat ha registrado 1.850 casos y 42 fallecidos, la mayor cifra notificada desde el 18 de abril, si bien la consellera puntualizó que estas defunciones no se produjeron en una sola jornada.