La Comunitat Valenciana, lista para administrar 76.000 vacunas desde el domingo

El personal de las residencias y el de la Conselleria de Sanidad está preparado para iniciar la vacunación frente a la covid de cerca de 76.000 personas en cuanto lleguen las vacunas a la Comunitat Valenciana, previsiblemente el domingo.

Así lo han asegurado fuentes de la Conselleria de Sanidad, que han precisado que, según lleguen las vacunas, la intención es comenzar a vacunar a ese número de personas, de las que 50.000 corresponden a residentes y personal de residencias y 26.000 a grandes dependientes.

