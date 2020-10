El Consell descarta más restricciones anticovid «para no marear a la gente»

La Generalitat está analizando la evolución de la pandemia cara a las próximas semanas y a la celebración de las reuniones y fiestas de Navidad, aunque de momento descarta aplicar más medidas restrictivas para «no marear la gente». Así lo indicó ayer el presidente, Ximo Puig, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) con la unidad adscrita de Policía Nacional a la Comunitat Valenciana.

«Se trata de actuar con el máximo rigor y de no marear la gente: no podemos sacar un día una medida y otro día otra», remarcó el jefe del Consell, al tiempo que recordó que la Comunitat está en una situación «positiva» a pesar de las cifras que deja cada día el coronavirus. Puig defendió así que no conviene aplicar más medidas restrictivas, si bien ha reconocido que España sigue en una situación difícil y que «desgraciadamente, las noticias que llegan de Europa no son positivas».

Y es que la Comunitat es la autonomía con una menor incidencia acumulada del virus, así como la que más brotes detecta en el conjunto del país.

Tras volver a pedir máxima prudencia, el presidente llamó a «ser conscientes de la responsabilidad individual» para evitar situaciones como la generada a raíz de una fiesta de estudiantes en el colegio mayor Galileo Galilei de València que originó un brote que ha obligado a suspender las clases presenciales en la Politècnica.

En todo caso, Puig remarcó que «a día de hoy» la decisión es no aplicar más medidas, mientras la Generalitat tiene en marcha «un análisis de lo que va a pasar en las próximas semanas para las fiestas de Navidad». Las medidas para finales de diciembre serán «más o menos restrictivas en función del avance de la pandemia», señaló.

Hasta el 18 de octubre

Ahora están en vigor hasta el 18 de octubre, las restricciones puestas en marcha el pasado 17 de agosto para hacer frente a la pandemia, que han sido prorrogadas en dos ocasiones. Contemplan el cierre del ocio nocturno, la obligación de los restaurantes a bajar la persiana a las 01:00 horas y la prohibición de fumar en la vía pública sino hay distancia de seguridad.