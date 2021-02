El Consell estudia aceptar reservas hoteleras para permitir la entrada a la Comunitat

El Consell no descarta comenzar a levantar restricciones de movilidad a mitad de marzo si la evolución sanitaria actual consolida en ese período su tendencia a la baja. Así lo ha asegurado este miércoles el presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana (Hosbec), Toni Mayor, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el president Ximo Puig y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

El líder de la patronal hotelera se ha mostrado "esperanzado" por los datos sanitarios de las últimas fechas, que según él abren la puerta a "poder abrir antes de lo que pensábamos", en referencia al cierre perimetral de la autonomía. En cualquier caso, Mayor ha aclarado que se volverán a reunir en 15 días para analizar la evolución de la pandemia y estudiar otras medidas intermedias previas a esa reapertura.

En concreto, el presidente de Hosbec ha anunciado que se ha planteado la opción de establecer un salvoconducto que permita la entrada a la Comunitat Valenciana a aquellas personas que aporten una reserva de hotel. "Si abrimos, lo haremos con mucha seguridad y con certificados para autorizar la llegada" desde otras autonomías, ha avanzado.

"No sabemos fechas, pero trabajamos en hacer un análisis de la situación cada 15 días. Pero los datos mejoran mucho y podrían darnos alguna alegría inesperada en la próxima quincena o el próximo mes", ha mantenido Mayor, que incluso no ha renunciado a poder tener algún tipo de actividad turística en Semana Santa: "Lo vemos complicado, pero no imposible", ya que "si la incidencia acumulada sigue bajando como hasta ahora y los hospitales tienen menos presión, nos daría el aval para adoptar esas medidas de desescalada". En todo caso, ha insistido en que la relajación debe ser "prudente y controlada", ya que "primero son los datos -sanitarios- y luego las fechas -de reapertura-". Mayor también ha matizado que la apertura de la autonomía, en cualquier caso, dependerá de la evolución de otras autonomías pero que "se hará cuando se pueda".

Aluvión de reservas británicas

Preguntado sobre el impacto que ha tenido el anuncio de la desescalada de Reino Unido en las reservas hoteleras para verano, Mayor ha confirmado que se está produciendo una avalancha de contrataciones. "Hay ganas de vengarse del virus y para eso, nada mejor que irse de vacaciones", ha destacado. Por eso, ha adelantado que "esta semana será la de más reservas de la historia del turismo" porque "la gente ve que el final está cerca".

Para contribuir a reactivación turística, el sector incide en otro punto clave: la vacunación. Mayor entiende que el inicio de la vacunación masiva en abril será "clave" y, si se puede imprimir un ritmo elevado de inmunización, "dará mucha confianza" a la sociedad. Sobre el pasaporte de vacunación que se estudia en Europa, Hosbec entiende que lo importante es que sea un "documento universal" para que permita a las aerolíneas acogerse a una pauta única y solicita que incluya también a quienes aporten un test negativo de covid aunque no estén vacunados, ya que lo contrario sería "discriminatorio".