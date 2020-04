Coronavirus: Benlloch garantiza que «nadie» se quedará sin mascarilla en Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento estará en disposición, a partir de la próxima semana, de hacer un reparto masivo de mascarillas a toda la población. En concreto, aseguró que están en condiciones de contar en pocos días con más de 50.000 unidades y estudia la vía de hacerlas llegar a los vecinos para que, en el momento en que puedan volver poco a poco a la normalidad, «no haya nadie que se quede sin este elemento de protección en una primera fase de la desescalada, para que podamos garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias».

La previsión es que en las próximas semanas el banco de mascarillas pueda alcanzar una provisión de cerca de 100.000 productos, que tendrán tres tamaños: dos para niños de corta edad y uno para adolescentes-adultos. El alcalde mantendrá este miércoles una reunión telemática con los directores de los centros educativos, con quienes está en permanente contacto a través de la concejala de Educación, Aida Beteta, para detallarles las acciones que lleva a cabo el equipo de gobierno en ese sentido y analizar posibles fórmulas para un reparto adecuado para que lleguen de forma correcta a las familias.

Benlloch recordó que la Generalitat ya ha asegurado el reparto gratuito para las personas mayores de 65 años y enfermos crónicos a través de las farmacias, y puso en valor que, aunque muchas empresas locales están garantizando también que sus trabajadores dispongan de estos artículos sanitarios frente al coronavirus, desde el Ayuntamiento, viendo las dificultades que existen en el mercado, «hemos querido garantizar una provisión para que toda la ciudadanía tenga acceso en esta primera fase de salida del confinamiento, y después de muchas gestiones y trámites lo hemos podido hacer a precios muy competitivos», insistió el primer edil. El equipo de gobierno calcula que la inversión total para la adquisición de mascarillas rondará los 100.000 euros.