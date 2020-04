El coronavirus se cobra un muerto más y otras tres residencias son intervenidas en Castellón

Las consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha informado este viernes de que tres nuevas residencias de Castellón han tenido que ser intervenidas por la Conselleria de Sanitat para tratar de paliar la grave situación entre sus pacientes por el coronavirus, siendo ya ocho las residencias intervenidas por la Generalitat en la provincia. Una jornada en la que se ha registrado un nuevo fallecido en Castellón, por lo que son 129 ya los muertos por covid-19 en tierras provinciales.

Barceló ha confirmado que, tras esas tres nuevas residencias intervenidas, son ocho las que están bajo vigilancia de Sanitat en Castellón: una en el departamento del hospital de Vinaròs, tres en el departamento de Castelló, tres en el de La Plana y una en Segorbe, del departamento de Sagunt. El total de residencias intervenidas en la Comunitat son 95, ocho de ellas las citadas en la provincia.

En las últimas 24 horas, se dieron 39 nuevos casos de coronavirus en la provincia, de los 254 que se registraron en la Comunitat, llegándose a la cifra total de afectados por la pandemia en territorio valenciano de 9.869.

En cuanto a las altas, la Comunitat suma ya 4.042 personas dadas de alta, tras las 332 resgistradas ayer, siendo 39 de Castellón.

Bajan los ingresados en la provincia de Castellón

Sobre el número de personas ingresadas, la consellera indicó que en la Comunitat Valenciana hay 1.173 personas ingresadas por covid-19, 163 de ellas en los hospitales castellonenses, de las cuales 34 están en la UCI.

A preguntas de Mediterráneo, Ana Barceló indicó que "no se dan bajas de personal sanitario por la edad", ya que se han dado casos de bajas laborales a profesionales sanitarios mayores de 60 años sin presentar patologías ni pertenecer a grupos de riesgo. "No tiene que ver con la edad, solo se dan bajas si son de grupo de riesgo o presentan patologías por lo que no conviene tener a esos sanitarios en primera línea", ha reconocido.

Además, sobre las quejas de familiares de personas que están en residencias de mayores que no han sido trasladadas a los hospitales, ha comentado que "los traslados se realizan cuando son necesarios, cuando los responsables sanitarios así lo consideran se realizan los ingresos".