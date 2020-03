Coronavirus: La incertidumbre de la llama olímpica para los deportistas de Castellón

El mundo del deporte vive pendiente de las decisiones que pueda tomar el Comité Olímpico Internacional (COI) en las próximas fechas en referencia a la celebración o cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio por la crisis del coronavirus. Hasta el momento, la organización internacional mantiene la fecha del 24 de julio para inaugurar la cita olímpica, aunque son muchas las voces discordantes que entienden que, en las actuales circunstancias, habría que posponerlos tras haberse cancelado todos los calendarios deportivos, y perder gran parte de su forma física los olímpicos que en ellos tenían que participar.



Los deportistas de la provincia de Castellón con opciones reales de viajar a Japón no son ajenos a la delicada situación por la que atraviesa el mundo y aguardan, con preocupación, lo que pueda suceder estas semanas.



El ciclista de Vila-real Sebastián Mora está clasificado ya oficialmente para los Juegos, pero otros, como el jugador de vóley playa Pablo Herrera, el tenista Roberto Bautista o la nadadora paralímpica Ariadna Edo, han visto paralizada su temporada y desconocen, si esta se retoma, qué criterios se seguirán para poder estar en Tokio.

Mora: «Los Juegos quedan en un segundo plano ahora, lo primero es la salud»

Sebastián Mora (Vila-real, 19 de febrero de 1988) selló a mediados del pasado mes de febrero de forma matemática su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde iba a competir en ciclismo en pista (madison) junto a su compañero Albert Torres. Pero ahora, toda su alegría se ha tornado en incertidumbre y el ciclista no sabe qué pasará con la cita olímpica. «Los Juegos han pasado ahora a un segundo plano. Lo primero es la seguridad y la salud de todos», explica.



Confinado en su casa, Mora pasa estos días «haciendo mucho rodillo» para no perder tanto la forma física y creando «estímulos» para no parar el cuerpo y «no coger peso». «Si al final los Juegos son en las fechas que estaba previsto será estupendo pero, si no, nos adaptaremos a lo que las autoridades decidan. Hay países en los que no hay tantos afectados y en los que la pandemia puede llegar más tarde de lo que ha llegado en Italia o España, así que habrá que esperar a ver qué decisión se toma y, con lo que sea, nos adaptaremos a ello».

Herrera: «Lo peor son las dudas sobre la cita de Tokio porque genera estrés mental»

Pablo Herrera (Castelló, 29 de junio de 1982) tenía en mente los que serían sus quintos Juegos Olímpicos, pero todavía tenía que lograr su clasificación. Comenzó a competir en Doha a comienzos de marzo tras una larga pretemporada. Una preparación que ahora «se ha tirado a la basura». «Como deportista estoy resignado porque sabes que vas a perder prácticamente toda la pretemporada que llevas encima a nivel físico, pero es lo mejor que podemos hacer para salir cuanto antes de esto. Hay que tomárselo con responsabilidad», explica el castellonense.



El medallista olímpico en Atenas en el 2004 sube y baja las escaleras de su comunidad a diario, y se ejercita en casa con los medios de que dispone. «Todos los deportistas vamos a estar en la misma situación y vamos a perder la forma. Si se hacen los Juegos ningún atleta va a ir en las mejores condiciones», comenta y añade que «lo peor es la incertidumbre que tenemos por saber si se van a realizar este año los Juegos y cuándo se van a hacer, eso nos genera estrés mental».

Bautista: «Ojalá pase pronto y todo vuelva a la normalidad con el mínimo de afectados»

«Estoy realizando ejercicios de mantenimiento en casa para que la forma física se vea lo menos alterada posible y siguiendo las recomendaciones de las autoridades correspondientes». Estas son palabras de Roberto Bautista (Castelló, 14 de abril de 1988), uno de los candidatos a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección de tenis, aunque al igual que el resto de ciudadanos, su día a día ha cambiado considerablemente.



El castellonense se ejercita en su domicilio a la espera de que se concrete algo más sobre el calendario tenístico y los Juegos Olímpicos. De momento, los torneos ATP y los Grand Slam se han cancelado hasta junio, mientras que Roland Garros se celebrará en septiembre y la cita olímpica es una «incógnita». «Ojalá pase pronto y todo vuelva a la normalidad con el mínimo de afectados posible», desea Bautista, número 12 del mundo y que se mantendrá en dicha posición hasta que se retome la competición.

Edo: «Es una situación muy complicada en lo deportivo y más siendo año olímpico»

Ariadna Edo (Castelló, 1 de julio de 1998) fue una de las deportistas desalojadas de la Residencia Joaquín Blume de Madrid cuando se decretó el estado de alarma. La nadadora paralímpica, medallista en Río, competía precisamente este fin de semana en el Nacional en busca de la mínima para Tokio, pero ahora le toca parar a la fuerza. Con las sesiones preparatorias que le planifica su entrenador y un ergómetro (máquina de remos) que le ha enviado el Comité Paralímpico se ejercita como buenamente puede. «Este parón nos va a pasar factura a los nadadores y luego costará arrancar dentro del agua, que es donde nosotros trabajamos casi el 90%», comenta la castellonense.



«A cuatro o cinco meses de los Juegos Paralímpicos va a ser muy difícil de llevar. Es una situación muy complicada en lo deportivo y más siendo año olímpico, por eso no sé qué prefiero ahora mismo, que se celebren o que no, pero ahora toca quedarse en casa», explica.