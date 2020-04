Coronavirus | Trigueros: «Si el club necesita de nuestro apoyo, lo tendrá»

La directiva del Villarreal, debido a la delicada situación que vive el país por la crisis sanitaria internacional provocada por el coronavirus, es partidaria de llegar a un acuerdo con los jugadores del primer equipo antes de solicitar un expediente regulador temporal de empleo (ERTE) para tratar de paliar las pérdidas que se van a generar mientras dure el parón de la competición. A diferencia de lo que han hecho otros clubs, como el Barça o el Atlético, esa es la alternativa de los gestores del club de la Plana Baixa y la plantilla del Submarino no ha tardado en reaccionar.



Así lo ha expresado Manu Trigueros, quien no ha dudado en tender la mano a la directiva y mostrar su total comprensión en caso de que LaLiga no se retome ya esta temporada. «Si el club necesita de nuestro apoyo, lo tendrá. Entendemos que si no se cobra el dinero que estaba previsto todos debemos ser solidarios y ayudar para que se pueda mantener un equilibrio», confiesa el centrocampista de Talavera.

Es más, el futbolista considera que este club es la casa de la gran mayoría: «Nuestra casa, ya que nos hemos criado aquí, por lo que nuestro interés es que le vaya lo mejor posible al club, porque nos irá bien a todos».



«De no cobrar y no tener esos ingresos presupuestados sería una situación muy complicada en la que el club podría pasar por un momento muy difícil», añade. En ese sentido, Trigueros señala que la plantilla es consciente de ello y aceptaría la correspondiente rebaja salarial. «Tendríamos que renegociar con el Villarreal y rebajarnos el sueldo, pero lo lógico es que entre todos hagamos que la situación sea lo menos complicada posible», argumenta.

Liga, ¿sí o no?

Trigueros cree que esta situación se podrá mejorar si se retoma la competición, como así parecen querer tanto LaLiga como los clubs de Primera y Segunda: «Creo que la temporada se podrá completar. Hay opciones para que acabemos jugando aunque sea cada tres días, en verano, con o sin público».



En ese sentido, Trigueros entiende que una posible reanudación de la competición tendrá que ser «diferente» a lo que están acostumbrados, pero a lo que deberán adaptarse. «Debemos tener claro que esta no será una situación normal, por lo que debemos esperar cambios cara al futuro», concluye el jugador groguet.