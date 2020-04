Les Corts validan la admisión escolar 'online' con una única solicitud

La Diputación Permanente de Les Corts dio este jueves el visto bueno, por unanimidad, al decreto ley del Consell de medidas urgentes en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. El texto implica ayudas por valor de 32 millones y medidas para agilizar los preparativos del próximo curso, con la admisión telemática, el aplazamiento de la aplicación del plurilingüismo en Secundaria y la flexibilización y adaptación de las justificaciones de las subvenciones al sector cultural y deportivo.

El conseller, Vicent Marzà, empezó diciendo que «vivimos en un mundo en el que millones de personas navegan en la incerteza, miedo y tristeza. Por desgracia, miles de personas han perdido algún familiar o ser querido, han tenido que despedirse en la distancia, y en la soledad, hemos tenido que aislarnos.

Esta situación merece todo el respeto y condolencias y merece que hablemos desde la suma desde la cohesión para intentar dar respuesta a esta situación".

Agregó que "ningún gobierno del mundo estaba preparado para esto. Ni desde el país o la persona más rica. Todos nos hemos sentido vulnerables y la mejor forma es salir adelante de forma colectiva. Este aislamiento no puede convertirse en soledad y en dejar nadie atrás. Hemos de seguir sumando y dialogando sin dogmatismos, intentando buscar puntos en común".

"Con la humildad total de que no hay soluciones mágicas, hemos de intentar crear islas de certeza para proteger la salud de las personas y el bienestar de la ciudadanía. Es lo que está detrás de este decreto ley. Este decreto intenta dar estabilidad al conjunto de sectores cultural, educativo y deportivo, dar tranquilidad y generar certezas que puedan garantizar el trabajo, lo hemos hecho escuchando a los sectores y a grupos de las Corts, tanto a los que dan apoyo al Consell como a los que no", señaló Marzà, añadiendo que la elaboración de ese decreto es un intento de buena voluntad de cohesión y hablar con todo el mundo he estado dialogando con consejeros de todos los colores políticos".

Añadió que 14.000 niños están recibiendo tablets que los conectarán a su futuro y 60.000 familias están recibiendo en sus móviles un vale para que puedan comprar alimentos en el supermercado a sus hijos, lo cual no es un trabajo exclusivo de un conseller, sino del conjunto de toda la ciudadanía gracias a sus impuestos. Añadió que ha pedido una comparecencia en les Corts para poder seguir debatiendo y escuchando propuestas. Lo hará previsiblemente la próxima semana.

Ayudas a escuelas infantiles

El texto prevé vehicular las ayudas de forma directa a las escuelas infantiles de 0 a 3 años para que sigan teniendo un ingreso y puedan justificar desde el 1 de abril sus gastos de funcionamiento y personal a pesar de no poder albergar niños durante el confinamiento. Con ello, señaló Marzà, se busca garantizar un ingreso mínimo para preservar puestos de trabajo y seguir prestando el servicio una vez finalizado el confinamiento. Suponiendo que este siga hasta final de curso supondría ayudas de 16 millones.

Programas de mejora en centros concertados



También se prevé mantener los mismos recursos que este año (15,6 millones) para mantener el próximo curso los programas de mejora en los colegios concertados para que puedan hacer desdobles y dar mejor atención al alumnado con plantilla extra.

Plurilingüismo

También se adapta el calendario de aplicación de la ley de plurilingüismo, que debía llegar a la Secundaria en el curso 2020/21 tras un debate sosegado en los consejos escolares y aprobación por mayoría de dos tercios. Para que este diálogo pueda producirse se pospone un año.

Escolarización

También se continuará con las mismas zonas de escolarización que el curso actual y se faculta a la inspección educativa para la determinación de vacantes. Además, la admisión «se hará vía telemática con una única solicitud reduciendo la presencialidad y evitando los plazos al máximo con el objetivo de poder hacer un buen proceso y llegar al inicio de curso a tiempo en las mejores condiciones», expuso. Aun así y asumiendo que no todas las familias podrán firmar electrónicamente desde casa, se habilitarán puntos presenciales.

Subvenciones

Por último, se flexibilizan y adaptan las justificaciones de las subvenciones al sector cultural y deportivo. «Nos están salvando en el confinamiento y son de los más afectados», dijo. Por ello, si una compañía de teatro tenía previsto estrenar una obra pero le ha sido imposible, podrá justificar los gastos de producir la, lo mismo que sectores deportivos que preveían hacer evento.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN //

Aunque el decreto ha sido convalidado por unanimidad, ya que los seis grupos parlamentarios han votado a favor de su contenido, la gestión de Marzà no ha estado exenta de críticas.

En ese sentido, la síndica popular, Beatriz Gascó, ha pedido “la realización de test masivos para poder abrir cuanto antes los centros de educación infantil como se está haciendo en otros países. En este sentido ha demandado, además de que se conceda el cien por cien del bono infantil a los centros, que se les pague porque llevan dos meses de retraso”.

Asimismo, ha advertido sobre las medidas de escolarización de forma telemática que “el PP vigilará el proceso para garantizar la transparencia y la voluntad de las familias”.

Beatriz Gascó ha solicitado el pago inmediato a clubes deportivos y asociaciones de las subvenciones de 2019 que todavía no han cobrado y que son básicas para su subsistencia.

Buena voluntad

Gascó ha señalado tras votar a favor en les Corts que “esta pandemia ha demostrado que con buena voluntad y honestidad, el PP no tiene inconveniente en sentarse en una mesa para llegar a acuerdos porque la educación debe estar por encima de cualquier ideología. Este decreto ley es positivo para ayudar y amortiguar el daño producido por el coronavirus aunque queda mucho trabajo por delante”.

Brecha digital

También ha pedido que se reanude el trabajo parlamentario y se convoque la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. “Es urgente y necesario porque hay muchas cuestiones en el aire y queremos que se aprueben con carácter urgente medidas para reducir la brecha digital porque las tabletas repartidas a alumnos sin recursos solo llegan al 20% de los que lo necesitan, para aprobar tests masivos en los centros escolares, que se estudien protocolos higiénico-sanitarios para que se reanuden las clases presenciales o, entre otras cuestiones, que se haga un estudio del desfase en el aprendizaje que ha supuesto la educación a distancia entre el alumnado. La educación está por encima de nuestras diferencias, altura de miras, consensos y exigen respuestas eficaces”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas Carlos Gracia ha instado al conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzá, a “dejar a un lado su dogmatismo” para destinar todos los recursos en garantizar la calidad educativa y para poner en marcha el próximo curso.

Durante el debate del decreto en materia educativa de la Diputación Permanente, Carlos Gracia ha cuestionado si “es necesario aprobar un plan de subvenciones con hasta 10,8 millones de euros para el fomento del valenciano” en lugar de destinar esa cantidad a la lucha contra el coronavirus.

En esta línea, ha criticado que esta crisis “ha evidenciado la falta de recurso, de previsión y de planificación en la innovación tecnológica” para el “uso de plataformas digitales en la formación del alumnado”. Al respecto, ha afeado que “hasta tres semanas después de la suspensión de las clases, los alumnos no pudieron acceder a la plataforma” y que esta “siga dando problemas de funcionamiento a día de hoy”.

“Es hora de apoyar de forma leal y responsable las medidas necesarias para lograr el normal desarrollo del próximo curso escolar”, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que Cs ha votado sí, “pero es un sí a tender la mano al diálogo, un sí al consenso por encima de las diferencias ideológicas, pero un sí condicionado a que cumplan con sus compromisos y obligaciones”.