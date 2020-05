¡Castellonense, conoce tus derechos si te han cancelado algún evento durante el estado de alarma!

El estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus ha dejado la vida de los castellonenses en suspenso. La cirsis del covid-19 ha obligado a cancelar viajes y otros servicios turísticos, a posponer, retrasar o anular celebraciones musicales y deportivas, así como a cancelar clases en gimnasios o centros de estudios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que los consumidores tienen derecho a solicitar la devolución íntegra del coste de los servicios cancelados.

Para los supuestos de suspensión de un evento (un concierto, una obra de teatro, un partido de fútbol...) o no sea posible la prestación de algún tipo de servicio (cenas o reservas de alojamientos) debido a las nuevas medidas adoptadas, el usuario tiene derecho a resolver el contrato si transcurridos 60 días desde el día previsto para su ejecución, los contratantes no han llegado a un acuerdo sustitutivo del reembolso, por ejemplo, entrega de bonos o vales.

Respecto de aquellos servicios denominados de tracto sucesivo (comedores escolares, gimnasios, academias, etc.) cuyas cuotas se hayan pagado pero que no se hayan podido disfrutar, el prestador del servicio podrá ofrecer la opción de ofrecer el servicio posteriormente, o bien también puede reducir el importe de futuras cuotas.

Estos son algunos de los castellonenses afectados a los que se les ha cancelado algún evento de ocio o deportivo durante el estado de alarma por culpa de la pandemia del coronavirus:

VICENTE PALLARÉS (BURRIANA)

"El gimnasio ofrece clases virtuales por redes sociales"

Vicente Pallarés se apuntó en marzo al gimnasio Tu mejor tú Sport Center, de Burriana, y tras dos semanas de actividad el centro bajó la persiana por el covid-19. «Como no admite abono mensual y es solo de larga duración, pagué siete meses por adelantado. Tras el cierre nos indicaron a todos que los días que permanezca cerrado el gimnasio se añadirán al abono de cada usuario. Además, desde el centro han ofrecido clases en directo por redes sociales. Un detalle que es de agradecer», argumenta Pallarés.

VÍCTOR ALBALAT (BENICÀSSIM)

"Tendremos que esperar un tiempo para ir a festivales"

Víctor Albalat es un apasionado de los festivales de música y desde hace unos meses ya adquirió su entrada para el San San Festival de Benicàssim, que se iba a celebrar del 9 al 11 de abril. «La organización tomó la decisión de cambiar de fechas y aplazarlo para octubre. De momento nadie se ha puesto en contacto para dar la posibilidad de reembolsar la entrada, ya que el cambio de fechas puede resultar un problema para algunas personas que vienen de fuera. Aunque creo que este año no se celebrará», destaca.

ANGELINES SALVADOR (L'ALCORA)

"Gestionar las anulaciones de los vuelos es una odisea"

Angelines Salvador y su familia tenían previsto un viaje a Groningen (Holanda), del 10 al 15 de abril, para visitar a un familiar que está de Erasmus, pero su vuelo fue cancelado. «Aún no sabemos nada al respecto debido a la saturación de personas que están en la misma situación y gestionar las anulaciones es una odisea. Estamos a la espera de recibir un bono de compensación para otro vuelo o que nos reembolsen el dinero. Por suerte, el apartamento que teníamos alquilado sí que nos ha devuelto la reserva», indica.

LUIS VIVES (L'ALCORA)

"La academia perdona la mitad de la cuota de marzo"

Luis Vives, natural de l’Alcora, asiste desde hace años a clases de inglés en la Academia Rodamons Centre d’Estudis. «Mi profesora Sonia nos avisó de la suspensión de las clases y nos ofreció que, a los que estuviéramos interesados, nos enviaba ejercicios y trabajo para realizar en casa y continuar con las clases de una cierta forma», señala Vives, quien añade que «incluso me han devuelto la mitad de la cuota del mes de marzo y ya no hemos pagado nada más hasta que la situación vuelva otra vez a la normalidad».

MARÍA JUAN (ALMASSORA)

"Aún no me han devuelto nada de mi vuelo a EEUU"

María Juan, de Almassora, no pudo viajar a Nueva York (EEUU) junto a dos amigas durante la semana en la que se iba a celebrar las fiestas de la Magdalena. «El viaje hemos podido cancelarlo sin problemas, pero todavía no nos han devuelto nada y empieza a ser desesperante, ya que a la desilusión de no poder ir encima se suma esto. Menos mal que tanto el hotel como las excursiones y traslados que teníamos contratados no nos han puesto ningún problema y en pocos días procedieron a reembolsar el dinero», apunta.

JORGE RIPOLLÉS (CASTELLÓ)

"Todo queda aplazado para finales de año o 2021"

Jorge Ripollés había adquirido con mucha ilusión las entradas para el espectáculo de Comandante Lara & cía, que se tenía que celebrar ayer en la Cámara de Comercio de Castellón. «Tras varias semanas sin noticias de la organización, el lunes nos avisaron por vía electrónica que el espectáculo se pospone para el 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en el mismo sitio», revela Ripollés. «Me ha pasado lo mismo con el concierto de Foo Fighters para este junio en València. Al final han decidido trasladarlo al verano de 2021».