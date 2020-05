Un cuento infantil made in la Vall d'Uixó ayuda a comprender la desescalada

Mucho se está hablando de cómo los menores, en especial los más pequeños, están asimilando esta situación que ha vuelto del revés sus rutinas, y desde el centro de psicología y logopedia Paraules Tendres de la Vall d’Uixó, que dirige Cristina García, coincidiendo con el anuncio de la desescalada se plantearon la necesidad de desarrollar algún tipo de proyecto para ayudarles a asimilar las implicaciones de la vuelta a la normalidad. Su idea se plasmó en un cuento que están distribuyendo en soporte digital de forma totalmente gratuita.

«Tania, una compañera del centro, fue quien propuso hacer algo para que los niños entiendan por qué deben respetar las medidas de protección», cuenta, y tras una lluvia de ideas, concretaron la redacción de una historia ilustrada íntegramente por María Aparicio, de 7 años, hija de Cristina.

Utilizando términos con los que los menores pueden estar familiarizándose, como sería el caso del BOE, que da nombre a un gato --narrador de la historia--, han creado Tus superpoderes contra el virus. En él, de forma didáctica y sencilla, explican por qué no se puede jugar en el parque, por qué no hay que abrazar a los abuelos o por qué no hay que tocar nada en la calle o han de llevar mascarillas y guantes.

«Queríamos ayudar a la población en general», relata Cristina, y lo que han conseguido es un soporte que ha empezado a difundirse por grupos de WhatsApp y ya ha utilizado algún colegio.

Superando las fronteras nacionales

El cuento puede encontrarse en las redes sociales de Paraules Tendres y desde que lo crearon y empezaron a difundir, hace algunos días, han llegado a multitud de puntos del territorio nacional, e incluso a países como Alemania.

A pesar de que el suyo es un centro sanitario, están cerrados desde el día 14 de abril porque «la gente no venía». Han realizado servicios de atención ‘on line’, pero «solo un 5%» de sus pacientes han seguido la terapia. Por eso sentían la necesidad de ayudar.