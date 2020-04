El curso arrancará con planes de apoyo para que ningún alumno quede atrás por el covid

El próximo curso arrancará con planes de apoyo para que ningún alumno se quede atrás por la crisis del covid 19 y la suspensión de las clases presenciales. De este modo, se contempla que cada escolar reciba todas las medidas específicas que necesite.

Según la Federación de Asociaciones de Padres (Ampa) Penyagolosa «ya se están estudiando fórmulas que permitan la creación de estos programas adaptados y se dictarán instrucciones para reforzar la transición de Primaria a Secundaria». No obstante, Conselleria no les dio detalles en la mesa de padres sobre cómo van a ser, aunque sacará unas instrucciones cuando esté todo perfilado, como explicó Màrius Fullana, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya.

«Una vez la Conselleria tenga los resultados y el diagnóstico de cada alumno, trabajará para poder organizar todo aquello que se detecte que hay que reforzar y así determinar un buen plan para iniciar el próximo curso», según fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà.

Aunque el actual finalizará en las fechas previstas (quedan dos meses), el confinamiento condiciona el último trimestre, que se va a centrar en reforzar y repasar los contenidos adquiridos en los dos anteriores. Solo trabajarán los nuevos que el docente vea esenciales; de ahí la importancia de los refuerzos.

La administración no prevé clases en julio y agosto. Si las autoridades sanitarias lo permiten, Conselleria facilitará que los colegios abran para hacer extraescolares no lectivas organizadas por ayuntamientos, Ampas, oenegés y otras instituciones.

MEJORAR LA WEB // Los escolares siguen online la docencia desde cada. La Fampa solicitó a la Conselleria una mejora en el funcionamiento de la web, por problemas que se acentuaban a primera hora de la mañana. Además, informó que Conselleria estudia hacer un segundo reparto de tablets con conexión para asegurar la igualdad de oportunidades a las familias con menos recursos.

Precisamente para no perjudicar a los más vulnerables la evaluación continua a partir de los resultados de los dos primeros trimestres presenciales y del trabajo telemático en el tercero, aunque como publicó Mediterráneo, no habrá un aprobado general. La Fampa aplaudió que la repetición sea solo en casos excepcionales y muy justificados.

Por otro lado, Educación enviará hoy por SMS el segundo vale beca comedor quincenal a los móviles de 5.715 alumnos de la provincia. Podrá ser canjeado hasta el 6 de mayo por alimentos básicos en supermercados de la cadena Consum/Charter.