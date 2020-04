El desajuste entre el Registro Civil y las cifras oficiales cuestiona el recuento de muertes

La Conselleria de Sanidad admitió este miércoles el desajuste en las estadísticas oficiales de personas fallecidas por coronavirus en la C. Valenciana y señaló que las cifras reales no se podrán conocer antes de tres meses porque no se están realizando autopsias ni necropsias a personas cuyo origen o detonante del fallecimiento se desconoce.

Las estadísticas recogen el número oficial de fallecidos a los que se les ha practicado la prueba y no incluye a quienes han fallecido por causas compatibles con la enfermedad de la covid-19 pero no se les ha realizado el test. El número oficial de fallecidos en las tres provincias valencianas desde que se inició la pandemia se elevó ayer a 724 personas. Cuatro de ellos eran sanitarios.

No obstante, el desajuste en la C. Valenciana podría ser menor al de otros territorios, pues desde el Consell puntualizan que han incluido en las estadísticas a las personas fallecidas en residencias de ancianos en los que ha habido brotes de la enfermedad aunque no se les haya realizado el test.

«Puedo entender que se hayan producido otros fallecimientos y que no tengamos la prueba, puede ser, esto no es una ciencia exacta, no puedo decir que no porque puede darse el caso», razonó ayer Ana Barceló tras la rueda de prensa telemática diaria para ofrecer la última hora de la enfermedad.

Magistrados responsables de los registros civiles valencianos se han dirigido por carta al Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana para trasladarles su preocupación por el elevado número de fallecidos con síntomas compatibles con la covid-19 sobre los que tienen que expedir un certificado de defunción sin conocer el origen de la muerte.

Los magistrados han pedido un protocolo claro en este sentido, no solo para que las estadísticas reflejen las cifras reales de fallecidos, sino para que las familias puedan solicitar ayudas o reclamaciones si lo estiman oportuno, al margen del recorrido judicial que puedan tener estos procedimientos.

En este sentido, Barceló apuntó que las defunciones que se trasladan al Registro Civil para su tramitación administrativa no son remitidas a Salud Pública hasta tres meses después para testear la causa del fallecimiento y, por ello, ese dato no estará disponible al menos hasta el otoño. Mientras, desde el Ministerio de Justicia se han dirigido a todos los registros civiles -la competencia es estatal- para que trasladen el número de certificados de defunción firmados desde que comenzó la pandemia para investigar los desajustes.

Repunte de casos

Según los datos facilitados ayer por Sanidad, hasta el martes se habían contabilizado 212 nuevos casos de contagiados por coronavirus y 52 fallecidos más, con lo que la cifra global alcanza un total de 7.655 afectados y 724 muertos desde el inicio de la pandemia. De las 7.655 personas contagiadas, 1.714 se encuentran hospitalizadas (173 menos que el día anterior), y siguen en la UCI 371, 13 menos.

Por la tarde, el presidente Ximo Puig anunció que la Generalitat ofrecerá información por municipios de la covid-19 sin precisar cuándo. Indicó que los datos se trasladarán «si no hay ninguna situación de seguridad sanitaria».